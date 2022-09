Un nuevo video compromete a Nicolás Pachelo en otro robo a un country

Fue el 20 de julio de 2017, cuando desvalijaron la casa de un vecino del barrio Pingüinos de Ituzaingó. Uno de los co imputados con Pachelo está acusado de ese robo. Sospechan que el ex vecino de Carmel era su cómplice

Nicolás Pachelo llegó a juicio acusado por el crimen de María Marta García Belsunce, junto a dos ex vigiladores y por una serie de robos en countries con otros dos imputados. La etapa en el debate donde se presentaron los testigos por los asaltos se había dado por cerrada el miércoles pasado. Sin embargo, antes de que se retomaran las declaraciones por el homicidio de la socióloga, el fiscal Andrés Quintana pidió la palabra. Nuevos elementos había llegado a la fiscalía, sobre todo un video.

Las imágenes corresponden al 20 de julio de 2017, pasadas las 13, y toman el estacionamiento y el ingreso a la administración del country Pingüinos, de la localidad bonaerense de Ituzaingó. Ese día y en ese lugar hubo un robo en la casa de uno de los vecinos que se presentó como testigo en el juicio contra Pachelo que se hace ante el Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro. Se trata de Emiliano Alcaide.

Matías Marasco, uno de los co imputados junto a Pachelo, está acusado por ese atraco. Incluso, dos testigos dijeron que el ladrón que aprovechó que Alcaide no estaba para robarle en la casa no estaba solo. Para los fiscales era el acusado del crimen de María Marta.

En el video se observa cuando Marasco llega al country en su camioneta y, junto a él, se baja otra persona vestida de negro. En el ingreso a la administración se ve a ese hombre. En una de las imágenes que se vieron este viernes en el juicio y que acompañan esta nota se ve a una persona de características muy similares a Pachelo.

Nicolás Pachelo está acusado del crimen de María Marta y una serie de robos en countries (Télam)

“Otra vez les mintió en la cara, cada vez que abre la boca es una catarata de mentiras”, comenzó su presentación el fiscal Quintana sobre Pachelo y hablándoles a los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andregín.

Y siguió: “Entre las mentiras de Pachelo para mejorar su situación procesal, una de las cuestiones que nos llamó la atención cuando se sentó a declarar fue que dijo que robaba solo. Imputado por homicidio y robo, se esmeró en mejorar la situación de sus consortes cuando la perito (María Elena) Chicato dijo que no tenía empatía”.

Lo cierto es que tras el testimonio de Alcaide del lunes pasado, el miércoles se presentó ante los fiscales junto a su abogado y los videos de las cámaras de seguridad de aquel 20 de julio de 2017 en que le robaron. “Se ve a Marasco con su cómplice, que había ido a preguntar el número de lote de Alcaide a la administración”, explicó el fiscal Quintana.

El funcionario judicial, tras mostrar los videos, pidió que el acusado “exhiba las zapatillas para ver si son las mismas” de las imágenes. También solicitó el traslado a la UFI N°2 de Pilar “para que se lo indague” por este hecho y que ante la Justicia de Garantías pedirán que cuando solicite una medida de morigeración se tenga en cuenta este evento.

El defensor de Pachelo, Marcelo Rodríguez Jordán, intervino: “No voy a calificar el pedido de secuestro de zapatillas, ya que no forma parte del cuerpo del delito. No tendría inconveniente de aceptar una ampliación de la requisitoria porque no queremos más causas, hay buena predisposición para que se termine esto”.

Su colega Raquel Pérez Iglesias agregó: “Devolver al imputado descalzo está rayando una caza de brujas y desmorona emocionalmente al imputado, como fue ir contra su pareja o la reapertura del suicidio del padre. Es permanente una situación de ataque para ver por dónde se logra quebrarlo. Advierto que el Ministerio Público está buscando que el imputado se quiebre a un hecho que no cometió, porque no es el autor del hecho de María Marta”.

Nuevas imágenes complican a Nicolás Pachelo con otro robo

El fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, en cambio, consideró que la investigación en este robo debe ser “bastante profunda y más amplia”, porque al damnificado “le robaron 250 mil dólares y deslizó connivencia de parte de la seguridad privada”. También dijo que “falta mucha prueba”. Así, no aceptó que se incorporara en este juicio, sino que corra por la UFI N°2 de Pilar donde se radicó la denuncia.

El fiscal Federico González, además, advirtió que la producción de prueba de ese caso puede exceder la duración de este juicio. Pérez Iglesias pidió entonces que “no se tenga en cuenta en este juicio y que sea investigado en el lugar de procedencia”, en la localidad de Ituzaingó.

Los jueces resolvieron que fallarán si esta nueva acusación contra Pachelo se incorpora al juicio o se investiga independientemente más adelante.





