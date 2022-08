La Matanza: policías que se dirigían al operativo en el domicilio de Cristina Kirchner mataron a un ladrón que intentó robarles

La cacha de la pistola de juguete en el Renault 12.

Ayer domingo en la localidad de Lavorato, en la zona de Virrey del Pino, jurisdicción de La Matanza, dos efectivos de la Policía de la Ciudad aguardaban el colectivo para dirigirse a su lugar de trabajo designado: el operativo frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta, un día después de los violentos incidentes que terminaron con siete policías heridos y cuatro detenidos. Mientras estaban en la parada, un viejo Renault 12 frenó frente a ellos y un hombre descendió, luego otro. Levantaron el capot del auto, como si tuviera un desperfecto.

La historia cambió poco después.

Según el testimonio de los policías, uno de los hombres del Renault 12 les intentó robar, pistola en mano. Los efectivos, un hombre y una mujer, se identificaron como policías, desenfundaron y dispararon. El ladrón murió en el acto, el conductor Renault 12 aceleró, dejando a su compañero atrás. Los disparos siguieron contra el auto.

El fiscal Federico Medone, titular de la UFI de Homicidios de La Matanza, quedó a cargo de investigar el hecho. Lo esclareció en pocas horas. El Renault 12 fue hallado con su carrocería y vidrios baleados . Una cacha de arma fue encontrada en una de las alfombras junto a un tetrabrik de vino: el arma resultó ser de juguete. El supuesto chofer fue arrestado.

Video: la fuga del Renault 12 captada por una cámara de seguridad.

La Policía Bonaerense rastreó el Renault 12 con un seguimiento de cámaras. Lo encontraron sobre la Ruta 3, a la altura del kilómetro 38. El auto luego fue peritado. Policía Científica contó cuatro impactos de bala en el vehículo en la ventanilla trasera, la puerta delantera derecha, el parante trasero y la ventanilla izquierda. La cacha de plástico fue preservada.

Faltaba identificar al ladrón muerto. Poco después, sus familiares aportaban su nombre: era Ángel Alexis López, de 29 años, también de Virrey del Pino.

La autopsia a su cuerpo determinó que los policías lo mataron de dos disparos. Parte de la pistola de juguete quedó en su mano.

Faltaba la identidad del presunto conductor. Fue provista por los familiares de López mismo, aseguran fuentes del expediente a Infobae. Era Agustín Díaz, de 23 años, oriundo de Virrey del Pino. Incluso, describieron la ropa que llevaba ese día. Se descubrió el domicilio de Díaz en la zona. Entonces, la Bonaerense fue a buscarlo. Lo encontraron en la vereda de su casa mientras sangraba: tenía un tiro en su muslo izquierdo. Así, lo trasladaron al hospital Simplemente Evita, donde fue atendido y quedó fuera de peligro, pero bajo arresto.

Díaz, acusado de ser el chofer en el robo.

Medone decidió no tomar temperamento alguno contra los policías, no resultaron detenidos. No fue el único hecho que el fiscal esclareció en la jurisdicción durante el fin de semana. El viernes pasado, dos delincuentes menores de edad y un mayor asesinaron durante un robo a Enrique Barderi un docente de 40 años en La Tablada

Los ladrones atacaron al maestro mientras circulaba en su bicicleta. Tras un forcejeo fue empujado a la calle cuando pasaba un camión que lo atropelló y murió.

Poco después, los tres sospechosos fueron arrestados. Un dato de calle recibido por la Bonaerense indicó que uno de los sospechosos, de 13 años, vivía en un monoblock cercano a la escena del crimen.

La pistola de juguete empleada en el hecho.

