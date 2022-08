La misteriosa llegada de la masajista de María Marta García Belsunce al juicio contra Nicolás Pachelo

Beatriz Michelini, la masajista de María Marta García Belsunce, llegó a declarar custodiada por su abogado y su hijo

La masajista Beatriz Michelini llegó a los Tribunales de San Isidro mucho antes de las 15.30, el horario en que entró a declarar a sala donde es juzgado Nicolás Pachelo. Mientras testificaba Carlos Carrascosa, esperó en un cuarto cercano, alejada de la mirada de la prensa. Sin embargo, no pudo evitar los flashes de los reporteros gráficos cuando fue convocada por los jueces. Con anteojos negros, la capucha de la campera en la cabeza y también una boina sobre el pelo, ingresó acompañada de su abogado. Apenas se le veía parte de la cara.

La masajista fue la segunda testigo de la jornada. Cuando comenzaron las preguntas de rigor del fiscal general adjunto Patricio Ferrari, Michelini (65) informó que estaba acompañada por dos de sus hijos, pero su hija, Carina Barzaghi (44), es testigo ofrecida por la acusación por lo que fue retirada de la sala, ya que sólo pueden ser público aquellos que ya han declarado ante los jueces del Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro.

Una de los primeros cuestionamientos que le hizo el fiscal a la masajista era si sabía hacer maniobras de RCP. Dijo que “no”. Luego, reconoció entre los presentes a Pachelo y al abogado del imputado. “Por las cámaras, porque no lo recordaba, ya que lo conocí de chiquito, a los 13 años, cuando fue al colegio con mi hija. No lo vi nunca más. Yo no tengo relación con él ”, dijo sobre el imputado.

Y luego, en un momento ríspido de su testimonio, contó que Pachelo la contactó por teléfono una vez. “Me llamó para ofrecerme abogado cuando salió todo esto de la causa, pero le dije que no, que no lo necesitaba”.

Así ingresó a la sala Beatriz Michelini, la masajista de María Marta García Belsunce

Michelini fue defendida por el abogado de Pachelo, cuando su letrado, Eduardo Ludueña, se tuvo que ir de viaje en junio de 2010 porque estaba el juicio de María Marta. “Y mi abogado me dijo que no me iban a cobrar, yo no tenía con qué pagar”, acotó la masajista y detalló que durante el juicio por encubrimiento de 2011 estuvieron los dos patrocinantes. Y agregó: “No tuve contacto con el doctor (Roberto) Ribas para nada, salvo en ese mes en que Ludueña estuvo de viaje”.

La declaración de la masajista continuó con un el recuerdo de a quiénes atendía en el country Carmel y también a qué vecino de ese barrio le daba masajes en su casa. Se la notó que estaba nerviosa y a la defensiva, y respondía con hosquedad . Incluso, el fiscal Ferrari la quiso interrumpir con una repregunta y le respondió: “¡Estoy hablando!” .

Pachelo junto a sus abogados y la defensora de José Ortíz, de azul (Maximiliano Luna)

La declaración se puso tan elevada de tono que cuando le preguntaron si vio en la casa del vecino Fernando Sansuste, a quien le daba masajes, los palos de golf que luego serían robados, lanzó: “Yo voy (a atender a los clientes) con la camilla, una frazada, las cremas, toallas, toallones, toallitas”.

Pero no quedó allí. “Yo voy con dos valijas en las manos, con un pulóver por si hace frío, agua... Lo quiero ver a usted con todo ese peso en las manos por cinco minutos”, lo desafió al fiscal Ferrari. El presidente del tribunal, Federico Ecke, intercedió: “Limítese a contestar, señora” .

Más tarde, cuando intentaban que explique a quiénes y cómo atendía en 2002, la mujer se quejó de que faltaban la fichas de la caja con los datos de sus clientes, y bramó: “El terrible momento que estoy viviendo” .

Fotos: Nicolás Stulberg