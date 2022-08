Sedada y en crisis psicológica: así vive en la cárcel la enfermera acusada de la muerte de los bebés de Córdoba

Brenda Agüero (izquierda) es la enfermera acusada de la muerte de los bebés

Brenda Agüero, la enfermera acusada de ser una de las responsables de la muerte de los cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba, es la única de las cuatro imputadas de la causa que está detenida. Por orden del fiscal que tiene a su cargo el expediente, Raúl Garzón, fue alojada el fin de semana pasado en el penal de Bouwer y desde entonces, la joven de 27 años espera en un celda del ala femenina cómo avanza la investigación, aunque aparentemente en medio de una crisis de nervios que por estas horas afecta su salud.

Así lo reveló en diálogo con Infobae Luis Obregón, su abogado defensor, quien contó que por la acusación de homicidio calificado reiterado que pesa en su contra y ante el hecho de estar tras las rejas, la enfermera tuvo que ser medicada y está completamente sedada. “Está así porque no puede dormir, no puede ni alimentarse. Llora todo el día porque no entiende por qué está en esta situación”, dijo el letrado. En ese sentido, Obregón dijo que visitó a la joven en los últimos días pero con ciertos cuidados debido a su situación emocional, que obligó a los médicos del penal a tener que medicarla para evitar un desgaste y daños sobre la salud.

Respecto a la investigación, el abogado señaló que todavía no tuvo acceso al expediente, ya que se encuentra bajo secreto de sumario y por eso no conoce lo elementos que tuvo el fiscal Garzón para imputarla y detenerla. “Dependemos de que se produzca la indagatoria para que se levante el sumario y poder ver las actuaciones en forma completa”, aclaró. Pero para que Agüero pueda ser indagada es necesario practicarle primero una pericia psicológica y psiquiátrica con el objetivo primordial de saber si se trata de una persona imputable. Sin embargo para eso hay que esperar algún tiempo más.

“Esperamos el resultado de una pericia interdisciplinaria, que está compuesta por un médico psiquiatra, una psicóloga y una trabajadora social. Las pericias han sido aceptadas por el fiscal u calculo que en 24 o 48 horas como máximo nos estará notificando el día y la hora de la pericia”, adelantó el letrado a este medio. También aclaró que lo que revele ese estudio será clave para saber si se avanza o no con la indagatoria.

Entrada del Neonatal de Córdoba, el hospital que está en la mira de la Justicia por la muerte de al menos cinco bebés (Mario Sar)

El día que la detuvieron, el fiscal aseguró antes los medios locales que la figura penal que le atribuye a la enfermera “es con carácter intencional”. Es decir, a priori, el funcionario cree que la acusada quiso matar a los bebés. Obregón se limitó a decir que hasta que no tenga acceso a la causa no puede opinar sobre los elementos que consideró el funcionario judicial para la acusación.

En esa línea, el abogado -sin asegurar todavía que su defendida es inocente- recordó que Agüero es una persona que siempre se mostró eficaz y esmerada en su trabajo. “ Es una joven de 27 años. Es soltera, no tiene hijos. Vivió en el seno familiar siempre. Es una persona total y absolutamente diligente en todas sus cosas. Fue una excelente alumna y muy buena hija. Los padres no tienen un concepto negativo de ella ” describió el abogado defensor. “La familia está muy conmocionada y sorprendida porque creen en la inocencia de ella”, añadió.

Los resultados de autopsia concluyeron que dos de los bebés que murieron a poco de nacer en el Neonatal Ramón Carrillo perdieron la vida como consecuencia de “exceso de potasio” que fue “inyectado de manera intencional”. La joven de 27 años es una de las cuatro imputadas en la causa, junto a la ex directora del hospital, Liliana Asís, y las responsables de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.

“En principio, hay motivos para presumir que esta persona (Brenda Agüero) habría cometido los hechos de este modo”, dijo Garzón la última vez que habló con los medios, pero aclaró que “falta mucho camino por recorrer”. Además señaló que las personas imputadas van a ser escuchadas y que se contrastarán los testimonios con las pericias . “Estamos lejos de decir acabadamente lo que ha sucedido”, resaltó.

Además de los dichos del fiscal y de la acusación en contra de la enfermera, esta mañana se conoció que la causa podría incorporar un testimonio que complicaría a la principal acusada. Se trata de la mamá de uno de los bebés que tuvo complicaciones de salud al nacer en ese hospital pero que finalmente pudo sobrevivir. Según adelantó su abogada Silvia Morales Leanza, la mujer aportaría datos que comprometerían la situación de Agüero.

“Tanto la fiscalía como nosotros, estamos en búsqueda de la verdad real. Si esta señora considera que tiene que ampliar la testimonial bienvenido sea”, finalizó el fiscal. Hasta el momento, son cinco los casos de bebés fallecidos que investiga la justicia, aunque tras la exposición pública del caso se sumaron testimonios sobre hechos similares o hechos en que los bebés lograron sobrevivir luego de padecer descompensaciones por cuadros críticos semejantes. En cada situación, las familias cuestionan las respuestas del sistema de salud.

Las repercusiones en el ámbito político no se hicieron esperar. Luego de casi dos semanas de explicaciones poco claras sobre lo sucedido, el ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, presentó su renuncia al cargo.

El propio funcionario lo comunicó en un tuit, en el que expresó además su deseo de “los hechos que son de público conocimiento del Neonatal se esclarezcan absolutamente”.

Quiero informarles que en el día de la fecha presenté al señor Gobernador mi renuncia como ministro de Salud, cargo que he desempeñado con toda mi vocación.

Lo hago con la misma humildad y servicio que desempeñé la función, y también con el profundo anhelo que (sigue) — Diego Cardozo (@MinDiegoCardozo) August 25, 2022

