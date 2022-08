Detuvieron a una policía y un chofer municipal por dejar escapar a ladrones que habían robado $3 millones a cambio de repartir el botín

La esquina donde comenzó la secuencia que terminó con la detención de una policía y un chofer municipal

Una agente de la Policía Bonaerense y un chofer municipal terminaron detenidos ayer tras ser acusados de pactar con ladrones que le habían robado $3 millones a un comerciante y dejarlos escapar a cambio de repartir el botín. Las imágenes de cámaras de seguridad en el partido de Tres de Febrero fueron claves para reconstruir los hechos y recuperar gran parte del dinero.

Todo comenzó unos minutos antes del mediodía del viernes en la puerta de una distribuidora de quesos y embutidos ubicada en la esquina de la avenida Bernabé Márquez y la calle Río Salado, en la localidad de Loma Hermosa. Allí, un hombre fue golpeado por un grupo de tres delincuentes armados, que le robaron $3 millones que había cobrado en ese comercio.

La víctima, de 46 años, llevaba el dinero en un bolso. Uno de los ladrones lo golpeó en la cabeza con la culata de un arma de fuego y le provocó una herida cortante en el cuero cabelludo. Por eso, tuvo que ser asistida por una ambulancia del SAME que lo trasladó a un centro de salud de la zona.

Inmediatamente después de apoderarse del bolso, los asaltantes se subieron a un Fiat Uno de color rojo y huyeron. El vehículo fue encontrado poco después abandonado a unas siete cuadras de distancia, en el cruce de las las calles Río Salado y Carlos Gardel. El dinero no estaba.

En un principio, se creyó que en ese lugar habían cambiado de vehículo para continuar la huida. Sin embargo, una mujer aseguró al personal de la Comisaría Quinta de Tres de Febrero que a dos de los ocupantes “se los llevó la Policía”, mientras que el restante se habría alejado a pie.

La declaración de la testigo llamó la atención de los investigadores, ya no se había notificado ninguna detención en la zona y no había ningún dato sobre el paradero de los delincuentes. Luego, el relevamiento de cámaras de la zona comenzó a aclarar el panorama para los investigadores, ya que tomaron conocimiento de que los ladrones habían sido perseguidos y alcanzados por una camioneta del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad.

El dinero fue encontrado a unas doce cuadras de donde los ladrones dejaron abandonados el vehículo en el que se fugaban

Según precisaron fuentes judiciales a Télam, en las imágenes se vio el momento en el que una policía los identificó y los subió a ambos a la parte trasera del patrullero con un bolso negro . Al seguir el recorrido del móvil, también establecieron que los sospechosos fueron liberados a las pocas cuadras.

El rastreo a la camioneta municipal siguió en dirección hacia un domicilio próximo a la intersección de las calles Churruca y Florida, también en Loma Hermosa. En ese lugar, de acuerdo a la investigación, vive un conocido de la agente policial y ella le habría dejado el bolso con dinero.

Con todos estos datos, la Policía realizó tres allanamientos: uno a la casa del chofer del COM, identificado como Guillermo Pereyra (40); otro a la de la oficial que lo acompañaba, llamada Daniela Mancini (29); y el restante al lugar donde supuestamente estarían los millones.

Los operativos dejaron como resultado los arrestos de Pereyra y Mancini y el hallazgo del dinero, aunque no estaban todos los billetes: había cerca de $2 millones . El conocido de la oficial dijo que ella le había dejado el bolso y aseguró que en ningún momento lo abrió, por lo que desconocía su contenido.

Para los investigadores, ambos detenidos les facilitaron la fuga a los asaltantes a cambio de una parte del botín. En las próximas horas, la fiscal Marcela Costa, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial San Martín, los va a indagar.

En el marco de la causa, el Fiat Uno, que no tenía pedido de secuestro, fue peritado por personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Mientras tanto, sigue la búsqueda de los delincuentes que escaparon.

Por otra parte, Mancini fue desafectada de sus funciones por Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

