Detuvieron a un conductor que intentó pasar con su auto por la manifestación piquetera de la 9 de Julio

El momento de la detención

La Policía de la Ciudad detuvo esta tarde a un conductor que intentó pasar por la Avenida 9 de Julio mientras transcurría la manifestación organizada por la Unidad Piquetera en el microcentro porteño. El hombre, aparentemente, se negó a cambiar su circulación por la protesta social y —tras la autorización judicial— personal policial lo arrestó. Al detenido se lo llevaron en un patrullero y fue liberado pocas horas después . “Vamos a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de esto”, adelantó el Ministro de Seguridad porteño.

La detención ocurrió en el cruce de la avenida Córdoba y Cerrito, cuando efectivos de la policía porteña cortaban el tránsito sobre la avenida 9 de Julio debido al reclamo piquetera. Según informó la Policía de la Ciudad, en ese momento, un conductor de 33 años, a bordo de un Chevrolet Sonic, se negó a desviar por las calles laterales a la avenida e intentó cruzar.

La protesta piquetera en el centro porteño (Adrián Escándar)

Así, los efectivos lo pararon y le indicaron que se estacionara en la esquina de Córdoba y Cerrito. Allí, de acuerdo a la información de la policía porteña, fue identificado y dieron aviso a la Justicia. Tras la consultada, la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Carlos Caputo, dispuso la detención del joven por el delito de resistencia a la autoridad.

“Yo no pongo excusas ni peros: vamos a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de esto. Si no está capacitado para resolver una situación profesionalmente, no puede seguir siendo parte de la Policía de la Ciudad”, señaló a través de su cuenta oficial en Twitter el Ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también se manifestó al respecto de la cituación. “Lo que acaba de pasar con la detención de un automovilista en un piquete está mal y no tendría que haber pasado”, señaló Horacio Rodríguez Larreta.

“La Policía de la Ciudad está para cuidar a los vecinos, defenderlos y asegurar el ejercicio de sus derechos. Pedimos disculpas, el chico detenido ya está libre ”, aclaró el dirigente de Juntos por el Cambio.

Captura del video

“El chico detenido ya está libre, pero no alcanza, ni siquiera repudiando el hecho: quiero una investigación eficiente y sin dilaciones. También en la Policía, o sobre todo en la Policía, el que las hace, las paga”, completó el funcionario al informar también sobre la liberación del hombre.

Tras el arresto del hombre, además, el legislador porteño por el partido Libertad Avanza, Ramiro Marra tuiteó en su cuenta: “Estoy en la comisaria tratando de informarme de la situación del conductor detenido. Por el momento excelente atención y esperamos en poco tiempo resolver el tema. El conductor me contó que solo quería llegar a su cochera”. Alrededor de las 16, el legislador también comunicó sobre la liberación del detenido.

Una vez más, el centro porteño se volvió un caos para poder circular. Desde las 11, tres columnas de la Unidad Piquetera avanzaron por el centro de la Ciudad de Buenos Aires con la decisión, votada en asamblea, de concentrar en Plaza de Mayo, lugar en el que podrían llegar a armar carpas para permanecer por 24 horas, 48 o 72 horas. La medida de permanecer durante la noche en el lugar se tomará alrededor de las 18 : el objetivo del reclamo es ser recibidos por el ministro de Economía, Sergio Masa .

En las primeras horas de la tarde de este martes, las agrupaciones confluyeron frente a Casa Rosada y padadas las 14 representantes de la Unidad Piquetera fueron recibidos por el director de asuntos institucionales del Miniterio de Economia . Tras la breve reunión, Eduardo Belliboni —referente de la Unidad Piquetera— indicó: “La respuesta del Ministerio de Economía fue cero”.

Respecto a la posibilidad de levantar carpas para pasar la noche en la Plaza de Mayo, Belliboni señaló: “Todavía no se sabe, vamos a discutirlo en un rato” . La decisión se tomará tras la asamblea pautada para las 18.

El fin de los manifestantes es lograr una reunión con el nuevo titular de la cartera, quien alrededor del medidodía de hoy acompañó al Presidente durante un acto oficial organizado en la localidad bonaerense de Salliqueló. Según detalló Belliboni, un nutrido grupo de manifestantes se dirige al ministerio de Desarrollo Social —encabezado por Juan Zabaleta— en el marco del reclamo general.

Postales de la marcha en el centro porteño (Adrián Escándar)

SEGUIR LEYENDO