Jubiladas víctimas de violencia de género: el drama detrás del femicidio de Sonia Edith

Sonia Edith Somoza, 74 años, fue encontrada muerta ayer miércoles en su casa de Quilmes sobre la calle Benito Pérez Galdós. La Policía Bonaerense halló su cuerpo sin vida que flotaba en su pileta. Rafael Emilio Barbosa, su pareja, de 71 años, fue quien alertó al 911.

Así, los efectivos entrevistaron a Barbosa. El hombre aseguró que tras terminar la cena se retiró a dormir junto a su pareja. Según indicaron fuentes policiales, Barbosa relató que se despertó más tarde y, al no encontrarla durmiendo junto a él, salió a buscarla. Fue en ese momento que la halló boca abajo en el interior de la piscina. Luego realizó el llamado al 911.

Sin embargo, una simple inspección al cuerpo de Sonia indicó que algo ocurría. Había manchas de sangre en su ropa, lesiones visibles en su cara. La casa no estaba desordenada, no había signos de un posible robo. Así, detuvieron a Barbosa como presunto femicida, en un caso a cargo de la fiscal Karina Gallo. El hombre se había cambiado la ropa antes de que llegara la Bonaerense, ni siquiera la había descartado. La Policía la encontró en la casa. Estaba manchada con sangre también.

La autopsia al cuerpo fue realizada en la Morgue de Ezpeleta. El análisis reveló varios golpes y una asfixia por sumersión. Para la fiscal Gallo, el resultado es ambiguo: no queda claro si Barbosa -si es que es culpable- ahogó a su pareja tras golpearla o la dejó morir en la pileta luego de agredirla. Se desconoce un posible móvil: la familia no se refirió a un conflicto en la pareja. Sonia Edith, confirman fuentes judiciales, nunca había denunciado a su pareja por violencia de género.

El presunto femicida ni siquiera descartó su ropa ensangrentada.

Barbosa será indagado en la jornada del jueves. Sonia Edith no es la única, bajo ningún concepto. Las adultas mayores suelen no encajar dentro de las narrativas de la violencia de género. Las listas de casos y las estadísticas demuestran que son una constante, no solo por ser víctima de la violencia de sus parejas o familiares, sino también asesinadas en contextos de inseguridad, torturadas en robos y entraderas.

El informe 2021 de la UFEM -el ala de la Procuración dedicada a delitos de violencia de género- detalló que de 15 casos en los que intervino en la Ciudad de Buenos Aires hubo tres víctimas de 78, 86 y 93 años : un 20 por ciento de los sospechosos identificados en estos expedientes tienen más de 50 años. El Registro Nacional de Femicidios de 2021 de la Corte Suprema reveló también que el 16 por ciento de las víctimas tenía más de 60 años al momento de ser asesinadas. A nivel nacional hubo 25 presuntos femicidas de 60 años o más, contra, por ejemplo, 33 en la franja de 18 a 21. Al menos uno fue declarado inimputable por su edad.

Gráfico: datos del Registro Nacional de Femicidios.

La Oficina de Violencia de Género también refleja la problemática. En 2021 se registró un incremento del 35 por ciento con respecto a 2020: 8 personas de cada 10 que realizaron denuncias fueron mujeres, con 824 casos. 119 de ellas tenían algún tipo de discapacidad, 69 de ellas discapacidad física.

Peor aún: 5 de cada 10 denuncian maltrato de sus hijos y 6 de cada 10 aseguran que sufren violencia de manera diaria o semana l, con 98 por ciento de los casos que reportaron violencia psicológica y un 46 por ciento que reportó violencia física. 71 por ciento de las personas denunciadas tienen menos de 59 años.

Para ellas, la Justicia Civil dispuso más de 2200 medidas de protección.

Hubo 878 personas denunciadas: 259 presentaban problemas de consumo de alcohol.

Gráfico: resumen del informe 2021 de la OVD.

En territorio bonaerense, la línea 144 del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia atendió durante 2020 1.581 llamados de mujeres adultas mayores de 60 años que atravesaron situaciones de violencia de género, un 10 por ciento del volumen de llamados de la línea, según datos oficiales.

Los tipos de violencia de identificados en un informe posterior fueron: psicológica (98%), simbólica (77%), física (57%), económica y patrimonial (51%) y sexual (8%).

