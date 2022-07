Femicidio de Anahí Benítez: la justicia define el caso tras la anulación de una condena

Anahí Benítez fue asesinada en 2017

Marcos Esteban Bazán fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Anahí Benítez en mayo de 2020. Sin embargo, 19 meses después, el fallo condenatorio para el principal apuntado por el aberrante hecho fue anulado, debido a que la revisión en instancias superiores consideró que se habían producido irregularidades en el proceso. En consecuencia, se ordenó un nuevo juicio contra Bazán. A partir de allí, la defensa del hombre pidió por su libertad, lo que hasta el momento fue rechazado. El próximo martes, el Tribunal Oral en la Criminal (TOC) Nº7 resolverá un nuevo intento de la defensa del acusado por morigerar su situación judicial.

En 2017 Anahí Benítez fue retenida, drogada, violada y estrangulada en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora. A partir de las pruebas encontradas, Bazán fue condenado a prisión perpetua en mayo de 2020, pero el fallo fue anulado a fines de 2021.

Este jueves se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 integrado por los jueces Santiago Márquez, Daniel Mazzini y Claudio Fernández. Allí se definió que el próximo martes el pedido de la defensa del acusado será resuelto. Sus abogados solicitan que se morigere la prisión hasta que se de inicio un nuevo juicio oral.

Por su parte, la abogada Cristina Fau remarcó que solicitó la excarcelación de Bazán hasta el momento del juicio oral, debido a que el proceso no se hará en la brevedad. Sumado a eso, remarcó que no existen riesgos procesales dado que posee domicilio fijo y no cuenta con antecedentes penales.

En la audiencia participó el acusado como así también Silvia Pérez Vilor, mamá de Anahí Benítez. La mujer indicó que envió una carta al tribunal donde insistió en el pedido de una fecha para el inicio del nuevo debate oral.

Marcos Esteban Bazán, sospechoso del crimen de Anahí

“Si no hay fecha, hay libertades peligrosas”, remarcó Vilor, quién considera que Bazán es “uno de los autores materiales” del femicidio de su hija. Además, recordó que el otro implicado es Marcelo Sergio Villalba, quien fue beneficiado por la Justicia luego de que se determinara que padecía trastornos psiquiátricos.

Más allá de los dos acusados, la mamá de la víctima remarcó que “estaría faltando gente que creo que está muy preocupada por si Bazán abre la boca”, planteó en Canal 13. Ante la falta de una definición respecto al juicio oral y las demoras en la causa, Vilar cuestionó el accionar de la justicia al indicar que a Villalba “se le hizo cada tres meses pericias psiquiátricas con la Asesoría Pericial de La Plata como perito de parte y está más sano que nosotros”.

En ese marco, recordó que desde la defensa que la representa se hizo una petición para que se revea el estado del sospechoso, pero fue desestimada porque su estado psíquico “está demasiado estudiado”. Por ende, sigue sin ser enjuiciado.

Dado que el fallo contra Bazán fue anulado, el Tribunal de Casación Penal ordenó un nuevo juicio oral donde se solicitó que Villalba también sea juzgado. Sin embargo, aún no se estableció una fecha para dicha instancia.

Por tal motivo, la mamá de Anahí se lamentó por las demoras y sostuvo: “Yo no tengo vida, vivo en un calvario, pero los calvarios y dolores no se pueden apelar en casación”.

Anahí Benítez fue vista por última vez el 29 de julio de 2017, cuando salió de su casa ubicada en Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo. La joven estuvo cautiva y fue abusada sexualmente. El 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.

De acuerdo a la autopsia, la joven que tenía 16 años fue estrangulada y le habían suministrado drogas. Bajo dichas condiciones fue abusada. Durante la audiencia del jueves, la mamá de la víctima y allegados acudieron a tribunales para pedir justicia y que ambos acusados sean juzgados.

