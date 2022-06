Sebastián Villa se presentó a declarar en la causa que lo investiga por abuso sexual

La llegada del futbolista junto a su abogado al edifico del Ministerio Público Fiscal (Maximiliano Luna)

El delantero Sebastián Villa es indagado hoy en la causa donde se lo investiga por abusar sexualmente de su ex pareja, Tamara Doldan. El futbolista llegó cerca de las 11 de la mañana al edificio del Ministerio Público Fiscal de Esteban Echeverría para brindar su declaración, acompañado de su abogado defensor. Al comienzo de la audiencia, que comenzó oficialmente a las 11.30, el delantero colombiano aseguró que hablará ante la fiscal Vanesa González. Se le leyeron sus derechos y afirmó que aceptará ser interrogado, afirmaron fuentes del caso a Infobae.

Está indagatoria lega luego de más de un mes y medio de investigación, iniciada el 14 de mayo pasado, con la incorporación de una extensa cantidad de testimonios, chats y documentos, con diversas demoras planteadas por su defensa. Originalmente, el futbolista había sido citado para el viernes 24. Su defensa logró un aplazo. El motivo fueron los compromisos futbolísticos de Villa: Boca jugaba ese viernes frente a Unión de Santa Fe en la Bombonera por la 5ª fecha de la Liga Profesional. Villa, todavía titular, concentraba junto a sus compañeros.

La última evidencia incorporada al expediente, fue adelantada esta mañana por este medio y compromete seriamente al futbolista.

Se trata de una conversación entre una amiga de la víctima y el asistente principal de Villa, que quedó registrada en cuatro audios.

En ese dialogo, Félix Benítez, mano derecha del jugador de Boca, reconoce que intentaron arreglar con la víctima para que no denuncie, pero no lo lograron: “No te podés poner de culo hoy en día con una mujer, porque tenes todo para perder, así que la llamé para arreglar y no se pudo”, dice el emisario en el dialogo.

Audio: la conversación entre la mano derecha de Villa y su víctima.

Algunos días antes de la incorporación de estos audios, se anexo a la causa un testimonio clave: correspondía a F., una joven que estuvo en la noche del 26 de mayo de 2021 en la casa de Villa y aseguró, bajo juramento, que el delantero colombiano también intento abusar sexualmente de ella.

“En un momento me arrancó la bombacha. Le decía que no pero él seguía. Me tenía agarrada de los brazos y, si bien me apoyaba, no llego a penetrarme porque yo me corría. Le pedía que se pusiera el preservativo o que se sacara el buzo. Eso lo hice para que ocupe sus manos y yo poder salir de la habitación”, relató la mujer.

Si bien la mujer, de sólo 23 años, no quiso instar la acción penal. Es decir, denunciar a Villa y que se forme un nuevo expediente. Sin embargo, su testimonio fue valorado como clave para la investigación del presunto abuso sexual contra Tamara, por el que el futbolista es indagado hoy.

La causa tuvo su pico de tensión en la segunda semana de junio cuando la fiscal Vanesa González solicitó formalmente la detención del futbolista. En su escrito para pedir el arresto, aseguró que “la damnificada ha sido precisa al indicar las circunstancias en que ocurrieran los hechos, identificando al encausado como su responsable , aportando horarios tanto de ingreso como egreso del lugar, los que fueron corroborados con el informe requerido a la administración del country Venado II, surgiendo del mismo a su vez el modelo y color de autos que ingresaran al lugar el día señalado, coincidiendo los mismos con los referidos por la víctima y testigos”.

Sin embargo, una semana después de ese pedido, el juez de garantías Javier Mafucci Moore decidió rechazarlo y decidió que Villa se mantenga en libertad.

Villa declara en el polo judicial de Esteban Echeverría (Maximiliano Luna)

También pesan en el expediente las conversaciones que Villa mantuvo con Tamara Doldan apenas horas después del presunto abuso denunciado.

En conversaciones vía Instagram, el delantero también intenta disuadir a la víctima con respecto a la denuncia.

“Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro, mi vida. Que tú sabes que no puedo dar de que hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día”, escribió el futbolista. Luego, agregó “Tú sabes que es mi carrera, mi reina. De mi depende mi familia: mi mamá, todos. Veámonos”.

