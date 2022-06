Audios: un asistente de Sebastián Villa presionó a la víctima para que no denuncie el abuso sexual

Audio: el primer tramo de la conversación.

Hoy, poco antes del mediodía, la Justicia espera que Sebastián Villa, delantero de Boca acusado de violación, finalmente sea indagado en los tribunales de Lomas de Zamora luego de semanas de demoras y dilaciones. Mientras tanto, una prueba potencialmente escandalosa sale a la luz.

La conversación se produjo en junio de 2021, un año antes de que Tamara Doldan denunciara a Villa por abuso sexual. De un lado del teléfono está Margarita, una amiga cercana de la víctima, y del otro Félix Benítez, asistente y la mano derecha del futbolista. Había pasado un mes desde la presunta violación y el entorno del delantero intentaba, por todos los medios, impedir que la víctima hiciera la denuncia ante la Justicia. Por eso, en esos días y según declaraciones que constan en la causa, eran recurrentes las comunicaciones del delantero colombiano y su entorno con Tamara y sus amigas.

En la charla telefónica, que quedó registrada y fue anexada al expediente que investiga la fiscal Vanesa González, de la UFI N°3 de Esteban Echeverria, el asistente de Villa trata de persuadir a la amiga. Incluso, le ofrece asistencia médica para que Tamara oculte sus heridas: “ Sebastián está buscando una solución. Si ella quiere que se le borren milagrosamente los moretones en tres días, vamos al mejor dermatólogo y que le pongan la mejor crema ”.

Así, resultaron una serie de audios que fueron incorporados e por el abogado de la víctima, Roberto Castillo, en las últimas horas. Sin embargo, en la causa ya se sabía de la existencia del diálogo entre Margarita y Benítez. La amiga de Tamara fue testigo en el expediente: en su declaración testimonial, contó que había sido contactada y que había grabado la conversación, pero aclaró que había perdido la grabación.

Luego de mucho buscarla, finalmente encontró los archivos, que fueron presentados y hoy ilustran esta nota.

Tamara Doldan junto a su abogado Roberto Castillo

En el primer fragmento del diálogo, Benítez reconoce que intentó “arreglar” con la víctima.

“ Ella me dijo que le dio una cachetada Sebastián ”, dice Margarita. A lo que el asistente responde: “ Eso ya no lo sé porque yo no estuve, eso no lo sé porque yo me fui. Ahora el punto de esto es que se trató de buscar una solución, pero ella no quiso. Está enojada, se la entiende ”.

Luego agrega una frase aún más explícita: “No te podés poner de culo hoy en día con una mujer, porque tenés todo para perder, así que la llamé para arreglar y no se pudo”.

Es válido recordar que, tanto en su primera declaración escrita como en la ratificación oral, Tamara Doldan contó que Villa y su entorno intentaron darle 5 mil dólares para que no haga la denuncia. Incluso, llegaron a darle el dinero, pero ella lo devolvió.

Estos audios, que Infobae difunde por primera vez, serían del mismo momento en que el propio Sebastián Villa intenta evitar que Doldan haga la denuncia. En conversaciones vía Instagram, que fueron valoradas como fundamentales por la fiscal González en su pedido de detención, el delantero también intenta disuadir a la víctima con respecto a la denuncia.

“Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro mi vida. Que tú sabes que no puedo dar de que hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día”, escribió el futbolista. Luego, agregó “Tú sabes que es mi carrera, mi reina. De mi depende mi familia: mi mamá, todos. Veámonos”

Audio: la segunda parte.

Luego la mano derecha del futbolista habla directamente de cómo podría perjudicar a Villa una denuncia de este tipo: “Yo le dije a ella (por Tamara) ¿vos querés llegar a algo?. Sebastián está buscando una solución. Si ella quiere que se le borren milagrosamente los moretones en tres días, vamos al mejor dermatólogo, que le pongan la mejor crema y le pido disculpas. Pero la mina no entiende nada de eso. Entonces le dije: ´¿querés irte por el otro camino que es poner denuncia?’. Bueno. Necesito que me diga si la va a poner, porque si va a poner denuncia tu sabes que… el negro está en pretemporada y sabes que si pones denuncia lo van a sacar en la prensa, le va a salir el otro caso…”.

Cuando Benítez habla de “el otro caso”, se refiere a la causa por violencia de género iniciada por la ex pareja del extremo boquense Daniela Cortez, en la que Villa hoy espera enfrentar un juicio oral.

En la parte final de la charla, Benítez habla de la “responsabilidad” de la víctima por haber ingresado a la habitación con Villa. El asistente dice: “ Mientras yo estuve en la casa, y también estuviste tú, ella se fue a la habitación bajo su responsabilidad. Lo que hayan hecho allí adentro, es cosa de ellos dos. No de las redes sociales, no es mío, no es de Magui, no es de (Carlos) Zambrano, no es de nadie ”

Esta prueba, se conoce pocas horas antes de la declaración indagatoria de Villa, que deberá presentarse hoy a las 10:30 en el edificio del Ministerio Público Fiscal de Esteban Echeverría para enfrentar a la fiscal González. Si lo hace y responde preguntas, estos audios podrán ser parte del cuestionario.

SEGUIR LEYENDO: