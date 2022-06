Otra mujer acusó a Sebastián Villa de intentar violarla

Sebastian Villa (REUTERS/Agustin Marcarian)

Mientras avanza la investigación en su contra por el ataque a su ex pareja, Tamara Doldán, la situación del delantero de Boca, Sebastián Villa, se complica con lo que podría convertirse en un nuevo expediente.

Fuentes judiciales aseguraron a Infobae que en las últimas horas otra mujer relató frente a la fiscal del caso Vanesa González, que en la misma noche que presuntamente abusó de Tamara Doldán, el jugador también habría intentado violarla a ella.

La nueva testigo llegó a la causa a partir de la declaración que recibió ayer la fiscal González, titular la UFI Nº3 de Estaban Echeverría. La mujer, identificada como Noelia, dijo que estuvo presente la noche del ataque denunciado por Doldán. Es una de las chicas que fueron invitadas a la casa de Villa y que llegaron mientras el futbolista estaba encerrado en la habitación con la víctima.

Según pudo saber Infobae, en un momento de su declaración, Noelia relató que unos minutos después de que Támara saliera de la habitación, donde había estado junto a Villa, una amiga de ella, identificada como Florencia, fue junto al delantero colombiano a ese mismo cuarto de la casa y se encerraron.

Támara, siempre según la declaración de Noelia, en ese momento se encontraba en la cocina. Así, Noelia relató que cuando vio a su amiga ir junto a Villa a la habitación, salió de la casa, ya que unos amigos de ella la esperaban afuera para irse. Noelia entonces, le envió un mensaje de WhatsApp a Florencia para que saliera. Entonces, Florencia le respondió: “Ya salgo”. Y a los pocos segundo, agregó: “Vení”. Noelia rápidamente volvió a la casa.

Luego, la joven contó que se hizo presente en la casa del colombiano personal de seguridad. Según la testigo, la reacción de los asistentes de Villa fue de bajar la música y cerrar las cortinas. También aseguró, igual que lo había hecho la víctima, que la bebida que predominaba era el whisky.

Una vez dentro del domicilio, según declaró, se dirigió a la habitación donde estaba su amiga e ingresó. “Cuando abrí la puerta la vi que salía con los ojos llorosos. En el comedor, comenzamos a discutir porque ella me recriminaba porque no había llegado antes. Ahí me cuenta que ella quería salir de la habitación, porque en un principio iban a tener relaciones, pero Florencia le dijo que se pusiera un preservativo, a lo que él se negó. Luego me mostró que tenía la bombacha rota” , relató Noelia frente a la fiscal González.

“Después nos volvimos en el auto con Florencia y Támaras. Y Flor abrazaba a Támara. Lo que no sé es por qué en ese momento, Támara no contó lo que le había ocurrido, si Florencia era una víctima más, le mostró la bombacha rota”, agregó.

En otro tramo de su declaración aseguró que, en privado, le recriminó a la víctima, Tamara Doldan, por “haberla metido en el quilombo” de tener que declarar en la Justicia.

De este modo, la fiscal González tras oír la declaración de Noelia llamó a declarar a Florencia quien relató la misma secuencia. La mujer, según supo Infobae, por el momento dijo que no quería iniciar acciones legales contra el jugador.

Por su parte, Villa no declarará este viernes en la causa donde se lo investiga por abuso sexual con acceso carnal, como estaba previsto. La fiscal González aceptó en las últimas horas una solicitud por parte de los abogados de delantero colombiano para postergar el procedimiento. La nueva fecha fijada es el 30 de junio a las 10:30. El motivo del aplazo tiene que ver con los compromisos deportivos que el futbolista deberá afrontar con Boca en los próximos días.





