Manejaba el auto de su padre y embistió a una familia en Laferrere: dos de las víctimas están muy graves

Laferrere: atropelló a una madre y sus dos hijos, huyó y lo detuvieron IMÁGENES SENSIBLES

Fue el domingo del Día del Padre. Habían pasado unos minutos de las 8 cuando Graciela Sánchez salió de su casa de Isidro Casanova con sus hijos Cristian (24) y Esteban (26) Bogado. Juntos hicieron tres cuadras caminando, iban por la calle y les faltaban unos metros para llegar a la Iglesia Evangélica a la que concurren cuando, de repente, un conductor los atropelló y huyó.

Las cámaras de seguridad de la cuadra de Tornquist y José Hernández, muy cerca del límite con Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza; filmaron todo lo sucedido el domingo por la mañana. Las imágenes son dramáticas y el estado de salud de la mujer de 48 años y del menor de sus hijos es crítico.

“Graciela está internada en coma farmacológico inducido y Cristian también, pero él ha tenido pérdida de masa encefálica y su situación es aún más complicada”, le dijeron a Infobae fuentes de la investigación y confirmaron que el conductor fue detenido.

Identificado como Lucas Rodrigo Aguirre, de 20 años, fue arrestado en su casa de Gregorio de Laferrere, que queda muy cerca de donde ocurrió el siniestro vial: a unos 700 metros.

El detenido y el auto que conducía cuando embistió a Graciela y sus hijos

Según informaron las fuentes consultadas por este medio, por estas horas se intenta determinar si Aguirre tiene licencia de conducir y se espera el resultado de los estudios de sangre que le realizaron al sospechoso para saber en qué estado conducía el coche de su padre, un Nissan Sentra, o sea, si estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Aguirre quedó imputado este lunes por el delito de lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria y por haberse dado a la fuga y no socorrer a las víctimas. La causa la investiga el fiscal Matías Folino de la UFI N°3 descentralizada de Laferrere.

El acusado este lunes se negó a declarar ante el fiscal Folino, quien subsidiariamente también lo acusó de homicidio simple con dolo eventual en grado tentativa, aunque la Justicia de Garantías avaló que se lo impute por la calificación de lesiones graves agravadas.

“El conductor había doblado a la derecha, justo en esa esquina para agarrar Tornquist. Ahí, la calle no está en buen estado y lo hizo despacio. Luego, siguió, los embistió y se fue. No se entiende qué fue lo que pasó para que no los viera. Tampoco es que iba a gran velocidad”, explicaron las fuentes del caso. Y contaron que fueron los vecinos los que les marcaron a las autoridades quién era el responsable de la tragedia.

Las cámaras de seguridad completaron esa información. Es que justo en esa cuadra de Tornquist hay dos propiedades, una en cada vereda, que captaron lo sucedido desde distintos ángulos. Esos videos ilustran la nota y allí se ve cómo la mujer junto a sus hijos caminaban por la calle cuando, al llegar a la zona donde había una camioneta estacionada, se abrieron apenas para seguir su camino hacia la Iglesia que queda a unos metros.

Fue segundos antes de que los tres llegaran hasta donde estaba estacionada la camioneta que el conductor los embistió: Cristian fue levantado por el aire y cayó al suelo inconsciente. Graciela fue atropellada y arrollada por el coche. Cuando el Nissan se fue y dejó abandonadas a las víctimas, dobló en la esquina pero tampoco lo hizo a gran velocidad, según marcaron las fuentes.

Además, en el video se observa cómo fue Esteban, el mayor de los hijos de la mujer y quien resultó ileso, quien de inmediato asistió desesperado a su madre, mientras su hermano seguía inconsciente unos metros antes. “Son horas críticas para Graciela y su hijo menor”, concluyeron los investigadores.

