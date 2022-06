La trama familiar y los motivos detrás del crimen en Bahía Blanca: para la madre del joven fue “premeditado”

“La vida de mi hijo no me la van a devolver. Brian era acosado por su abuelo. Él le debía un dinero y mi papá se lo reclamaba con intereses . El jueves lo viví. El lunes fue la tercera oportunidad. Mi papá lo estaba esperando a que llegara para volver a reclamar el dinero”, dijo Mariel Verna ante los medios desde la puerta de su casa, ubicada en la calle Cobián al 600, en Bahía Blanca.

Mariel es la mamá de Brian Verna, el joven de 29 años que este lunes fue asesinado de cinco balazos por su abuelo, Domingo Faustino Verna, de 77, tras una discusión. El crimen, que ocurrió en la vivienda de su padre y enfrente al domicilio de la mujer, quedó filmado por una cámara de seguridad que captó la secuencia en la que el joven discutió con su abuelo: le pateó la puerta de la vivienda hasta que el agresor salió con un arma y lo ejecutó de un balazo.

Tres días después del horror y luego de que la Justicia dejara en libertad al anciano, la madre de la víctima decidió hablar con la prensa local y contó la oscura trama familiar detrás del asesinato a sangre fría de su hijo.

Según la mujer, que crio a Brian sola, ya que el padre del chico nunca se hizo cargo. Su hijo fue diagnosticado desde los 6 años con trastorno de la personalidad y de conducta por una neuróloga. “Brian siempre fue tratado y mientras estuvo conmigo yo siempre le di la medicación. Pero era inestable. Según mis padres, que durante mucho tiempo me ayudaron a criarlo, no requería medicación y siempre me culparon de que mi hijo sea así. Ellos no asumieron nunca que mi hijo estaba enfermo mentalmente”, sostuvo Mariel.

Brian tenía 29 años y había sido diagnosticado con trastorno de la personalidad y de conducta

Brian con su abuela Marta, una de las testigos del crimen

Desde hacía dos meses, Brian estaba viviendo con su mamá enfrente de la casa de sus abuelos. Sin embargo, la relación entre ellos no era buena. “ Mi papá lo humillaba y agredía verbal y físicamente. Le decía que con 29 años era un ‘inútil’ y un ‘inservible’. Era un hombre muy violento ”, explicó la mujer y dio detalles de la disputa que se generó entre el joven y su abuelo y que culminó con el asesinato de Brian.

Según el relato de Mariel, que trabaja como instrumentadora quirúrgica, su hijo trabajaba en la parte de mantenimiento de la Plaza de la Sociedad de Fomento que presidía Verna. Hace un tiempo, el chico pidió un cambio de puesto, pero su abuelo se lo negó. Además entre ellos había un problema vinculado a una deuda que la mujer no pudo precisar. Por ese tema, explicó Mariel, pelearon el lunes.

“ Mi hijo venía de hacer unas diligencias con su bicicleta y mi papá, que lo monitoreaba desde las cámaras de seguridad, salió a atacarlo verbalmente y a reclamarle el dinero. Mi hijo dejó su bicicleta y para su defensa, sabiendo que mi padre le iba a pegar, sacó un palo de escoba para defenderse ”, dijo.

Lo que siguió quedó plasmado en un video. La secuencia, que dura 85 segundos, condensa años de violencia y maltrato intrafamiliar. “Mi padre es militar retirado y tenía armas en su casa. Esto fue premeditado. Podría haberse evitado”, lamentó Mariel, que fue testigo directo del hecho.

“Yo lo vi, nadie me lo transmitió. Mi papá cerró el portón, fue a buscar el arma y le dijo a mi mamá: ‘Quedate adentro, Marta’. Luego salió y lo mató”, agregó.

Momento en que el abuelo mató a su nieto en Bahía Blanca

Acerca de la salud mental de su hijo Mariel explicó que, desde los seis años, Brian se hacía atender por un neurólogo en Buenos Aires.

“Fue atendido en la adolescencia, siempre fue tratado y debía estar medicado psiquiátricamente. Pero cuando me mudé acá (Bahía Blanca), mis padres le retiraron la medicación. Ahora no estaba bajo tratamiento porque él no quería y, como era mayor de edad, no podía obligarlo”, expresó la mujer.

Y agregó: “Mi hijo se golpeó más de una vez contra la cabeza para no reaccionar contra su abuelo. Era una persona enferma a la que interné en reiteradas oportunidades, pero nunca se me hubiese ocurrido dispararle, trataba siempre de apaciguarlo. Nunca lo iba a dejar tirado en la calle”.

Domingo Faustino Verna y su esposa Marta: los padres de Mariel Verna y abuelos de Brian que, durante un tiempo, lo criaron

¿Cuál es la situación procesal de Domingo Faustino Verna? Si bien estuvo detenido, el fiscal de Bahía Blanca Jorge Viego le otorgó este miércoles la libertad tras imputarlo por el delito de “homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego, habiéndose excedido en la legítima defensa que estaba ejerciendo”.

En la indagatoria, el hombre de 76 años se negó a declarar por consejo de su abogado y, luego, regresó a su casa. Teniendo en cuenta la pena prevista por ley para este delito y la edad avanzada del acusado se dispuso su libertad”, se indicó desde el Ministerio Público Fiscal, que continuará con la investigación.

Según informó Télam, durante una inspección en el domicilio de Verna los detectives hallaron varias armas, entre ellas un revólver calibre 32, al parecer utilizado para cometer el hecho y hasta un palo de escoba quebrado.

Es de destacar que la autopsia del cadáver reveló que la víctima recibió 5 disparos que le causaron heridas en abdomen, tórax, cuello, mejilla y hombro. Los voceros señalaron que el imputado también presentaba escoriaciones. Al parecer producto de los golpes recibidos.





