Cómo sigue la investigación por el ataque al hijo de Valeria Mazza: creen que lo golpearon con una manopla

Video: así fue el ataque a Tiziano Gravier.

La investigación que llevan adelante el fiscal Pablo Lanza y la Agencia de Investigación Criminal para esclarecer la salvaje agresión a Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, golpeado frente a una discoteca en Rosario, busca determinar si los sospechosos utilizaron algún elemento cortante como una manopla para el ataque. Por el momento, la hipótesis está orientada a que lo atacaron “por tincho”, según el testimonio de la víctima, es decir, por su pertenencia a su clase social.

El hijo de la modelo y el empresario Alejandro Gravier será operado este miércoles en el sanatorio Austral por la fractura de mandíbula con desplazamiento que sufrió por los dos golpes que sufrió.

Según las cámaras externas del propio local bailable, el ataque fue a las 5:08 del domingo pasado, a metros de un móvil de Control de la Municipalidad de Rosario. También quedaron filmados los agresores a las 4.39 en la puerta del complejo. Con esas imágenes, la Agencia de Investigación Criminal analiza por estas horas grabaciones de cámaras internas para tratar de establecer si estuvieron adentro del boliche y así avanzar en la identificación.

Tiziano declaró ante la AIC mientras estuvo internado en el sanatorio Británico de Rosario. Aseguró llegó junto a su hermano Benicio (de 16 años) a Brown y Francia en taxi porque acababa de salir de otro boliche –que está en el predio del shopping Alto Rosario– e iban a encontrarse con un grupo de jóvenes. Mientras cruzaba la calle, en la intersección de Brown y Vera Mujica, dos sospechosos –uno de ellos encapuchado– le dieron dos golpes de puño.

Tiziano junto a sus padres y su hermano.

“Le dijeron tincho, que es como se denomina en la jerga a los jóvenes de clase media-alta o alta. Aparentemente, fue porque lo escucharon hablar con un tono que tal vez no era frecuente para la ciudad de Rosario ”, dijo a Telenoche Rosario Germán Pugnaloni, abogado de la familia Mazza-Gravier.

Pugnaloni explicó que tras el llamado de Tiziano, su madre y su padre acudieron al lugar, ya que toda la familia estaba en Rosario por el cumpleaños de la mamá de la modelo.

La causa está transitoriamente en manos del fiscal de Flagrancia Pablo Lanza. Una vez que sean identificados o detenidos los sospechosos, la investigación será asignada a otra unidad, según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Este jueves, el intendente Pablo Javkin se refirió a la salvaje agresión y señaló que se puso en contacto con la familia de Tiziano “desde un primer momento”. “Conozco a Alejandro. Fue violencia de la nada, van y le pegan. La secuela física es grave”, añadió en Canal 3.

“Ahora, la prioridad es identificar a los autores. Los agresores (después del hecho) se quedaron caminando por la zona libremente. De nuestra parte, estamos con la gente que explota el comercio aportando para que puedan ser identificados. Hay más cámaras en la zona. También quiero decirlo, la agresión es clarita. Sospecho que esta gente no fue ahí por primera vez”, amplió Javkin.

Por último, el intendente de Rosario afirmó: “No importa si es conocido o no. Importa que no suceda más. Acá no hubo discusión. Fue notorio, se acercaron y le pegaron”.

