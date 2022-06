Después de seis años de su muerte, la Justicia dará a conocer el veredicto en el juicio por el crimen de Leticia Allo

Después de seis años de su muerte, el juicio por el crimen de Leticia Allo tendrá un veredicto. Así lo determinará hoy la Justicia cuando se expida en la causa de la joven atropellada por Iván Prein, el hijo de un conocido pastor de la iglesia evangélica pentecostal que manejaba borracho.

Luego de tres jornadas, el juicio oral y público contra Prein, acusado de matar en el barrio porteño de Palermo a la joven, llegará a su fin. E ste lunes a las 9 de la mañana se realizará la última audiencia, que tendrá como corolario la lectura del veredicto .

Tras una persistente lucha, la familia Allo conocerá la decisión de la Justicia tras los alegatos de la defensa, de la querella y de la Fiscalía. Una vez finalizada esa instancia, se pasará a un cuarto intermedio para luego dar a conocer el veredicto.

El acusado del crimen de Leticia Allo será juzgado bajo la antigua Ley de Tránsito, ya que el hecho ocurrió en 2016. Esta norma prevé penas menores que las contempladas actualmente

En ese instante, el acusado estará sentado en el banquillo para escuchar la resolución, la cual fue tomada en base a la antigua Ley de Tránsito, ya que el hecho ocurrió en 2016. Esta norma prevé penas menores que las contempladas actualmente y que las que se prevén incorporar mediante proyectos impulsados a nivel parlamentario por la Agencia Nacional de Seguridad Vial . Entre ellos, el que apunta a incorporar al Código Penal la figura de “homicidio vial” equiparada con la de homicidio simple, con una pena de 8 a 25 años de prisión.

Más allá de este aspecto, la familia de la víctima se manifestó y pidió justicia por el crimen de Leticia. “Lo que quiero es que un juez lo escuche a Iván Prein, que nos escuche a nosotros, que vea todas las pruebas y que, en base a eso, decida cuál es la pena que tiene que tener; no tenemos duda de que va a tener una pena”, dijo su madre, Mónica Pueblas el domingo último, al cumplirse seis años del hecho que le costó la vida a su hija y un día antes del inicio del juicio oral que finalizará hoy.

La mujer también sostuvo que intentó hablar con el conductor y fue a verlo para pedirle que le contara la verdad de los hechos, ya que Prein no solo huyó a toda velocidad aquel 29 de mayo de 2016, sino que, además, “no se presentó a ninguna de las instancias en la que estuvo citado” por la justicia. Sin embargo, la respuesta del acusado fue que no tenía nada para decirle .

Leticia Allo falleció en 2016, en la esquina de la avenida Córdoba y Bonpland, al ser atropellada cuando volvía de bailar con un grupo de amigos

“Eso me dio más fuerzas para seguir y para que se tenga que enfrentar con la verdad, en honor a Leticia”, subrayó Pueblas, quien, junto a su familia y amigos, mantuvieron viva la lucha a través de una página de Facebook y de una campaña que logró reunir más de 47.000 firmas en reclamo de justicia.

La reconstrucción del hecho

Era una noche de 2016 en la que Leticia Allo regresaba de bailar con un grupo de amigos. Pero en la esquina de la avenida Córdoba y Bonpland, cuando ella se disponía a cruzar, fue atropellada por Prein, quien conducía un Fiat Punto, con 1,1 gramos de alcohol en sangre al volante .

El joven, que en ese momento tenía 24 años, huyó a toda velocidad y, tras una persecución policial, fue detenido a cuadras del lugar. A las pocas horas, sin embargo, recuperó su libertad.

Por aquellos días y después de que en julio se confirmó la muerte de Lety, comenzó una batalla judicial de apelaciones, pedido de nulidades y negaciones para evitar que Prein respondiera por la muerte que había ocasionado. Fue acusado de homicidio culposo en una causa que estuvo a cargo del fiscal Pablo Recchini.

Allí, la defensa recurrió a distintas instancias para desestimar la acusación. Se valió de la segunda acta de la policía que decía que el auto no presentaba daños para sostener que Prein no había sido el causante de la muerte .

Además, argumentaron que la joven se había caído sola o incluso que presentaba una enfermedad que le ocasionó la muerte. Todo desestimado por la Justicia hasta que finalmente la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó que se iniciara el juicio oral y rechazó uno de los intentos de la defensa de echar por tierra el procesamiento.

Fue entonces que Prein propuso declararse culpable en el abreviado, tres años de prisión sin cumplimiento efectivo, pagar 500.000 pesos en efectivo como compensación económica y tareas comunitarias. El juez Jorge Horacio Romeo del TOC N° 27 suspendió el juicio a la espera de la respuesta de la familia pero casi de inmediato Mónica rechazó la propuesta y dio comienzo el juicio que hoy tendrá su veredicto.

