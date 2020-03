Todos los testigos coinciden en que la atropelló. Si bien no hay cámaras que registraron el hecho, las pruebas en contra de Frein son firmes. Aquel día, en la estación de servicio que está en la esquina de Córdoba y Bonpland había gente que no vio el accidente pero ante el ruido se acercó a mirar. “Si hubo un impacto es porque la tocó, porque la persona que la chocó dice que no se enteró de nada. Que no la tocó o que Lety se cayó. Es lo que fueron diciendo todo este tiempo, pero por más que se hubiera caído no se escuchaba nada. Mi hija pesaba 50 kilos. Era chiquita, flaquita y no va a hacer ese ruido. Inventaron hasta que tenía diabetes " , agregó la mujer.