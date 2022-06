Llamaron a una jubilada y le dijeron que tenían a su hija secuestrada: le robaron más de $600.000

El dinero secuestrado que sería el robado a la víctima

Delia S., jubilada de 79 años, fue víctima de, al menos, dos delincuentes que la engañaron y le robaron más de $600.000 tras decirle que habían secuestrado a su hija. Por el caso, los investigadores tienen en la mira a una familia de San Fernando, cuyo domicilio fue allanado este miércoles, aunque todavía no pudieron localizar a una sospechosa que quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Todo comenzó cuando Delia recibió un llamado al teléfono de su casa. Del otro lado de la línea, alguien le decía que había raptado a su hija y le exigió una suma de dinero a cambio de la liberación. Se trataba de una farsa, pero la jubilada no lo sabía y, ante el temor que le causó la situación, inmediatamente reunió los ahorros que tenía y los juntó en una bolsa de plástico negra.

Los presuntos secuestradores habían acordado con ella que pasarían a retirar el dinero por su casa de Tigre, ubicada sobre la avenida Italia. Así lo hicieron, pero no tuvieron en cuenta que podían llegar a ser filmados.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, una cámara de seguridad captó el momento en que una mujer pasó por la puerta de la casa de la víctima y se llevó el dinero. También fue registrado el auto en el que se movilizaba la estafadora : un Volkswagen Gol gris en el que viajaba acompañada de, al menos, una persona, que manejaba.

Tras descubrir que todo se trataba de un engaño, la víctima hizo la denuncia y la investigación recayó en manos del fiscal Sebastián Fitipaldi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Tigre Centro. Con las imágenes tomadas por las cámaras municipales y otros datos recabados, los investigadores llegaron hasta una casa en San Fernando localizada sobre la calle ex Combatiente Juan C. Reguera al 2.000. Allí buscaron a la mujer que había sido grabada, pero no la hallaron.

El auto involucrado en el hecho

De acuerdo a las fuentes, en ese domicilio los investigadores notificaron de la causa a cuatro hombres y dos mujeres de entre 19 y 46 años que integran una misma familia. Justamente, una de las mujeres es quien tiene a su nombre el Gol. Sin embargo, las características fisonómicas de ambas no coincidieron con las de la sospechosa filmada, por lo que los seis implicados quedaron en libertad.

“No se los detuvo porque no se pudo identificar quién de ellos fue autor del hecho”, explicaron las fuentes consultadas.

De todos modos, para la investigación no hay dudas de que, al menos, en esa familia conocen a los estafadores. Es que, en el lugar, la Policía Bonaerense secuestró el auto involucrado en el secuestro extorsivo y también $464.300 y USD 2.200, cifras similares a las que le robaron a la jubilada, quien no recuerda con precisión los montos exactos.

También incautaron 12 celulares que serán peritados. El resultado de estos análisis podrían ser claves para investigación: “Probablemente una de estas seis personas que fueron notificas haya sido quien manejaba el auto implicado en el hecho. Con los teléfonos, posiblemente, se llegará a todos los autores”, afirmaron a este medio. Mientras se aguardan esos peritajes, en las próximas horas los seis serán indagados por el fiscal.

