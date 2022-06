Tensión en Lomas de Zamora con un hombre atrincherado y armado: “Yo me voy a matar solo, no me apuntés”

Imágenes del hombre que se atrincheró en Lomas de Zamora

Momentos de tensión se viven por estas horas en el partido de Lomas de Zamora, en la zona Sur del Gran Buenos Aires. Un vecino se atrincheró armado en una casa. El Grupo Halcón, la fuerza especial de la Policía Bonaerense, negoció con el sospechoso y en las últimas horas se entregó.

Fuentes consultadas por Infobae no confirmaron si aún mantenía a los rehenes en el interior de la vivienda. En un principio, había capturado a una hermana y un amigo.

Según las primeras informaciones que brindaron a este medio, el sospechoso se encuentra atrincherado en un casa y comenzó a dispararle a los policiales que se acercaron al lugar.

En un video que captó un vecino del barrio, se ve al joven con una pistola, dialogando con los policías: “No te hagas problema que yo me voy a matar solo, pa. Yo me voy a matar solo, no me apuntés” .

Noticias en desarrollo...