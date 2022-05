Ataque de furia en Formosa: lo echaron del boliche tras una pelea y chocó su camioneta contra la puerta del local

Un conductor estrelló su vehículo contra el frente de un boliche tras ser expulsado por el personal de seguridad del lugar

Un boliche de la ciudad de Formosa fue escenario hoy de un violento episodio que pudo haber terminado en tragedia. Esta madrugada, un hombre fue expulsado de un local bailable tras protagonizar una pelea y, en medio de un brote de ira, estrelló su camioneta contra la puerta del lugar. Luego, escapó.

El ataque de furia quedó registrado por las cámaras de seguridad de la discoteca “Beer Monkey”, ubicada sobre la calle Matheu al 800, en el barrio Mariano Moreno de la capital provincial. Por fortuna, no se registraron heridos de gravedad.

El agresor había sido echado del local bailable por protagonizar una pelea con otro hombre

Las imágenes muestran que todo comenzó unos minutos antes de las 5. En primer lugar, se observa a un grupo de cuatro jóvenes charlando en la entrada al boliche cuando de pronto dirigen su mirada hacia la puerta al escuchar gritos: en ese momento, el personal de seguridad estaba echando por la fuerza a cinco hombres, uno de los cuales, según trascendió más tarde, se había peleado con otro en el interior del local.

Los patovicas finalmente lograron retirar al protagonista de la pelea y a las cuatro personas que los acompañaban. Casi todos lucían muy enojados: dos de ellos incluso empezaron a arrojar piedras contra la puerta del local nocturno que fueron cerradas inmediatamente . Pero la violencia no concluyó allí.

Al menos dos de los expulsados se subieron a una camioneta Toyota Hilux gris y dieron vuelta a la manzana para luego embestir contra el acceso al boliche. Además, en medio de ello, chocaron a dos autos que estaban estacionados en la cuadra. Todo sucedió en menos de cinco minutos.

El violento episodio quedó registrado por las cámaras del boliche

Durante la embestida, el desencajado conductor de la Hilux casi atropelló a un joven que, instintivamente, puso sus manos hacia adelante y alcanzó a esquivar el vehículo que puso en peligro a muchas otras personas: los videos también dejan en evidencia la cantidad de gente que había en el primer sector del boliche, detrás de las puertas.

Algunos de los que estaban dentro de la discoteca resultaron golpeados por el impacto de la puerta frontal que se desprendió. Solo una mujer debió ser asistida por personal médico a raíz de un golpe que sufrió tras ser alcanzada parte de la estructura de la mampostería. Afortunadamente, después no hubo consecuencias mayores.

El agresor huyó de inmediato. Medios locales informaron que los dueños realizaron la denuncia en la Comisaría Sexta y el conductor todavía no había sido identificado.

La secuencia duró menos de cinco minutos

Esta semana hubo otro ataque de furia. En este caso, fue en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Allí, un vecino se cansó de que estacionen en la puerta de su garaje y reaccionó de manera violenta: chocó varias veces una camioneta que le impedía salir de su casa. La secuencia fue filmada por un testigo y el video se viralizó.

De acuerdo con lo que se observa en el video, el dueño de una camioneta Renault Oroch roja chocó varias veces a una Chevrolet Tracker blanca para “correrla”, al ver que le impedía el paso. Fueron pequeños impactos los que le propinó al vehículo, pero suficientes al menos para ocasionarle algún daño.

El conductor, visiblemente enojado, se bajó y empezó a gritar: “Siempre me hacen lo mismo, siempre me hacen lo mismo. Usted no debe estacionar sobre la rampa”. Fue en ese momento que apareció en escena el dueño que estaba en infracción y trató de calmarlo, pero sin resultado porque le pegó una piña al capot y le dijo: “Vos no podés estacionar en la rampa”.

La secuencia filmada por un transeúnte que advirtió la violenta situación que de acuerdo con medios locales ocurrió sobre avenida 25 de Mayo, entre calles Remedios de Escalada y Liniers, fue publicada este miércoles por un usuario de Twitter.

