Ataque de furia: chocó varias veces una camioneta que estaba estacionada en la puerta de su garaje

hombre chocó una camioneta porque estaba en su garaje en chaco

Se cansó de que estacionen en la puerta de su garaje, la furia lo invadió y reaccionó de manera violenta. Ese es el resumen un breve relato salvaje que tuvo lugar ayer en la ciudad de Resistencia, donde un vecino chocó varias veces una camioneta que le impedía salir de su casa. La secuencia fue filmada por un testigo y el video se viralizó.

De acuerdo con lo que se observa en el video, el dueño de una camioneta Renault Oroch roja chocó varias veces a una Chevrolet Tracker blanca para “correrla”, al ver que le impedía el paso. Fueron pequeños impactos los que le propinó al vehículo, pero suficientes al menos para ocasionarle algún daño.

El conductor, visiblemente enojado, se bajó y empezó a gritar: “Siempre me hacen lo mismo, siempre me hacen lo mismo. Usted no debe estacionar sobre la rampa””. Fue en ese momento que apareció en escena el dueño que estaba en infracción y trató de calmarlo, pero sin resultado porque le pegó una piña al capot y le dijo: “Vos no podés estacionar en la rampa”.

La secuencia filmada por un transeúnte que advirtió la violenta situación que de acuerdo con medios locales ocurrió sobre avenida 25 de Mayo, entre calles Remedios de Escalada y Liniers , fue publicada este miércoles por el usuario de Twitter @mauriciocanod_. El video en pocas horas superó las 23 mil reproducciones y generó una gran cantidad de de comentarios.

El momento en que el vecino enojado (de campera roja) increpó al infractor

Otros ataques de furia recientes

El episodio de ira en Chaco no es un hecho aislado. Hace poco más de un mes, por ejemplo, Leandro Ezequiel Rodríguez, un joven de 27 años con domicilio en el partido bonaerense de Hurlingham, fue detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusado de perpetrar un violento ataque dentro de un taller mecánico de la localidad de Villa Tesei: en medio de un ataque furia, destrozó al menos siete autos con una llave inglesa. Después, robó un escáner automotriz y se dio a la fuga.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae y de acuerdo con lo que se puede observar en el video del ataque, que fue captado por las cámaras de seguridad del taller, el hecho ocurrió el pasado 9 de febrero en un local ubicado en la calle General Pedro Díaz al 700. Las primeras averiguaciones durante la investigación permitieron saber que Rodríguez había destruido los vehículos a golpes después de acusar a los empleados de robarles dinero que había dejado dentro del suyo. La acusación del violento se dio algunos después de retirar su auto. Según denunció, le faltaban unos 2500 pesos.

En el centro de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, una mujer apedreó a un colectivo por el tiempo que llevaba de espera. El increíble episodio ocurrió una mañana de marzo en la parada ubicada en el cruce de las calles 3 de Febrero y Bulevar Oroño, en la zona de Barrio Parque. En esa esquina, varias personas se habían agolpado mientras aguardaban a un colectivo de la línea 122 R/127, que une el Barrio Godoy con Saladillo, en la zona sur de la ciudad.

Después de una larga espera, cuando finalmente llegó una unidad a la parada, una mujer que estaba en la fila explotó en un ataque de ira y comenzó a arrojar piedras que había en la calle hacia el colectivo.

“Para vos va, p***”, se escucha decir a la mujer en un video del momento que fue registrado por otro de los pasajeros y se hizo viral. “Todas te las voy a tirar, ¿cuánto tengo que esperar?”, seguía gritando la mujer entre insultos mientras arrojaba cascotes a la unidad desde la calle, donde pasaban otros autos y circulaban muchas personas.

Según contaron testigos a la prensa local, la mujer venía acumulando enojo porque algunas unidades de esa línea habían seguido de largo sin detenerse en el microcentro, por lo que había tenido que trasladarse caminando hasta esa otra parada.

