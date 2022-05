Salvaje golpiza y ataque “piraña” en Tucumán: al menos 15 jóvenes redujeron a un hombre y le robaron sus pertenencias

Impresionante robo piraña en Tucumán

Al menos 15 jóvenes protagonizaron un impresionante robo piraña este domingo por la madrugada en el barrio Sur de San Miguel de Tucumán , donde se abalanzaron sobre un hombre, lo atacaron a golpes y le robaron algunas de sus pertenencias, según las imágenes de un video que filmó un testigo.

La grabación en cuestión, compartida inicialmente en las redes, muestra la salvaje golpiza que recibió la víctima en el cruce de las calles Combate de Las Piedras y Juan Bautista Alberdi, mientras intentaba resistirse a las agresiones del grupo de delincuentes que circulaba por la zona.

Tras algunos segundos de violencia inusitada, los ladrones se dieron a la fuga y dejaron tirado en el asfalto al hombre, que logró ponerse de pie a pesar de los golpes recibidos y recuperó sus zapatillas.

Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad de la provincia, brindó una conferencia de prensa ayer en la que, además de calificar de “exitosos” los operativos de seguridad dispuestos el último fin de semana en distintos puntos de la ciudad, comunicó que ya están trabajando en el reconocimiento de los delincuentes. “Estamos trabajando con el Ministerio Público Fiscal para ver si se trata de una banda o se trata de una modalidad delictiva por menores de edad. Es preocupante porque la complejidad hace que se tenga que investigar muy profundamente ya que podemos cometer errores. Vamos a ir fuerte contra esto ”, aseguró.

Al enterarse de las imágenes virales de un nuevo robo piraña en la zona, vecinos del barrio Sur de San Miguel de Tucumán se mostraron preocupados y señalaron que son frecuentes este tipo de situaciones en el último tiempo. “Es el mismo grupo de siempre, por la misma modalidad en la que hacen estos robos”, declaró Juan Pablo Villarreal, vecino y víctima de esta banda de ladrones, en diálogo con el noticiero LG Play.

Durante la entrevista, también relató el lamentable episodio que vivió días atrás junto a su novia y la hermana de ella, a tan sólo unas cuadras de donde ocurrió el robo más reciente. “A mi me agarraron en Mate de Luna y Asunción, que sería la calle del Monumento del Bicentenario. Me agarró de la misma forma un grupo de 15 o 20 pendejos, me patotearon, me robaron el celular y una campera. Llegó la policía al lugar luego, detuvieron a un par de los chicos porque se juntaron en grupo, eran como 60 luego en la avenida. Las pararon, revisaron a las personas de un grupo que pudieron agarrar, pero yo cuando tenía las herramientas para detener a las personas que me habían robado, que yo les indiqué quiénes eran, básicamente no hicieron nada porque dejaron que se fueran”, relató el hombre.

En tanto, Villarreal lamentó el accionar policial en esa oportunidad, al comentar que los propios efectivos le aconsejaron que realizara la denuncia correspondiente para respaldar la detención de un presunto implicado, pero cuando llegó a la comisaría se encontró con que, en realidad, no se había efectuado ningún arresto.

Villarreal, además, aportó más detalles de la nueva metodología de robo que se reitera en barrio Sur. De acuerdo al diálogo que mantuvo con otros vecinos de la zona después de sufrir el robo en cuestión, ellos mismos le confirmaron que era algo habitual y que se trata de “un grupo que salía de bailar de un boliche del Abasto y que agarra a cualquier persona que se le cruce por el medio”.

Por último, el joven estimó que los integrantes de la banda de delincuentes “deben estar rondando entre los 16 y 19 años”. Hasta el momento, no trascendió si hubo detenciones relacionadas con el robo piraña que se viralizó en las últimas horas. Tampoco se supo si la víctima presentó la denuncia pertinente.

