Caso del asesino serial de Ramallo: la estrategia de la defensa y qué pasará con la pericia psiquiátrica

Grottini, el acusado.

Pablo Damián Grottini, sospechado de ser el primer asesino serial de la historia criminal reciente argentina, se encuentra detenido en una celda en la Departamental de San Nicolás de la Policía Bonaerense. Allí pasa sus días, mientras espera que la fiscal del caso María Belén Baños pida su prisión preventiva por los delitos que le acusa y que Grottini niega: Baños sospecha que mató familia -su madre Teresita, su hija adoptiva Aylén, que vivía con un retraso madurativo y a su hermano menor Germán- de la misma forma: envenenándoles el suero en el hospital , a donde eran internados tras sentir un fuerte malestar.

Mientras la fiscal Baños recaba testimonios e intenta atar todas las pruebas, ambas partes, la Justicia y Grottini, aguardan un estudio clave en la investigación: los resultados de la pericia toxicológica al cuerpo de su madre, con muestras recogidas durante su autopsia, en la que no se hallaron signos de violencia. El examen llegará, según estiman fuentes judiciales, a mediados de mayo. Allí, se podrá saber si efectivamente Teresita Di Martino fue inyectada con un fármaco que no tenía recetado, y en qué dosaje.

Teresita, la madre, Aylén, la hija, y el acusado.

Ayer, también se sumó otro dato de importancia en la causa. Se confirmó que el cuerpo de Aylén, muerta en julio de 2021 y velada en la funeraria donde el hombre trabajaba, no fue cremado como entendía la fiscalía en un principio, en base a datos que recibieron en el cementerio de San Nicolás. Ahora, exhumarán su cuerpo y será analizado para determinar cómo murió , del mismo modo que el de Teresita. El resultado de estudios toxicológicos y una autopsia determinarán la mecánica de muerte y si el cadáver tiene algún rastro de psicofármacos, situación que complicaría aún más a Grottini.

Fuentes del caso aseguraron a Infobae que si se comprueba que había rastros de droga en el cuerpo de Teresita, la defensa de Grottini, encabezada por el abogado Juan Ingrata, pedirá un análisis clave para el derrotero judicial del hombre que trabaja como chofer en una funeraria: una pericia psiquiátrica . Ese examen podrá el estado de salud mental de Grottini, para saber si se lo puede considerar inimputable o no.

Baños también planea pedir la pericia psiquiátrica, también a la espera de nuevas evidencias. Estaba en los cálculos de la fiscal, a la espera de que pudiera pedirle el abogado. Las pericias psiquiátricas suelen ser un punto problemático en las estrategias defensivas de asesinos. Jorge Mangeri, el femicida de Ángeles Rawson, históricamente se negó a que se le practique.

La casa de los Grottini en Villa General Savio (Gustavo Gavotti)

De igual modo, el viernes pasado, Grottini, por recomendación de su abogado, amplió su declaración indagatoria. Frente a la fiscal Baños, el hombre dio su versión de los hechos sin responder preguntas. Aseguró ser inocente de matar a su familia. Explicó que la supuesta crisis de salud de su madre comenzó el viernes por la noche cuando estaban “en la mesa de su casa”. Afirmó que Teresita, su madre, estaba “con dolor de pecho, muy nerviosa y muy angustiada”. Así, contó que la llevó al hospital San Felipe y que a su madre “le hacen unos chequeos, le colocan una vía y le van a hacer una tomografía”.

Finalmente, culpó a una enfermera: “Hay un problema en el suero y viene una enfermera de pantalón a cuadritos que le dice que se había tapado, entonces esta enfermera retuerce la manguera del suero y le inyecta algo porque aún no se había destapado, que seguidamente dice esta enfermera ‘ahí se destapó’”. Por su parte, Grottini no mencionó nunca qué hacía en ese lugar una ampolla de un poderos fármaco que no era del hospital y que fue la primera sospecha en su contra.

Sobre Aylén, aseguró que fue víctima de una mala praxis. De su hermano Germán no habló: su cuerpo fue cremado cuando murió.

La parroquia Santa María, donde Grottini iba diariamente y donde veló a su madre el sábado 23 de abril (Gustavo Gavotti)

La fiscal Baños cuenta con varios indicios y pruebas que complican su situación. Una de las más relevantes es lo que peritos informáticos expertos hallaron en su computadora que había sido secuestrada el martes pasado, cuando Grottini fue arrestado: el historia de búsquedas online que realizó el hombre, antes de la muerte del hermano.

Allí, se revela que Grottini buscó: “los 10 venenos más letales”, o “como generar un infarto”. Estos elementos direccionan a la fiscal Baños en su hipótesis. El hombre mató a sus familiares bajo un mismo método, lógica y modos: le inyectó un poderos psicofármaco y los asesinó en un hospital a la vista de todos. En el allanamiento en su domicilio también encontraron una taza de té a medio tomar. Las sospechas fueron inmediatas. El líquido fue incautado y será peritado en busca de veneno, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Ninguno de los familiares tenía una patología previa, un diagnóstico de largo aliento. Germán, por ejemplo, era un deportista, guardavidas, 32 años. Todos fallecieron en cuestión de días. Su madre, según dichos de sus amigos, el viernes antes de ser internada estaba en perfecto estado de salud. Lo mismo Aylén, quien fue adoptada por Grottini de una familia de la zona que no podía mantenerla. La abuela, Teresita, “Mimi” para sus amigos, de 61 años, cumplía el rol de madre, especialmente apegada a la niña.

Así, Grottini pasa sus días encerrado en una celda policial. Allegados al hombre dicen que niega los hechos y expresa que está mal lo que le están haciendo, que él es inocente. También, por momentos, rompe en llanto y se muestra angustiado por la muerte de su madre. Para él, simplemente, es un hombre rodeado de tragedias que nunca deseó.

