El asesino serial de Ramallo buscaba en internet cómo matar gente y le hallaron un misterioso té en la heladera

Pablo Grottini y su hija Aylén.

Pablo Damián Grottini fue allanado y arrestado por la DDI de San Nicolás de la Policía Bonaerense poco después de la muerte de su madre Teresita, de la cual era el principal sospechoso. Una médica en el hospital San Felipe donde falleció halló una ampolla de diazepam junto al cuerpo, un poderoso psicofármaco. Su sonda de suero tenía signos de haber sido manipulada.

Grottini se había mostrado nervioso, dubitativo, inquieto en toda la jornada. Rápidamente -tras la muerte de su madre o en la víspera, hay testimonios conflictivos al respecto- se había dirigido a Exequiel Services, la funeraria donde trabajaba como chofer de cortejos, ubicada a diez cuadras del hospital, para avisar que su madre había muerto, que se debía realizar un servicio fúnebre y que sería cremada en un cementerio privado de Villa Constitución. Un aviso fue posteado en el sitio de la empresa poco después, donde dio la dirección de su casa para que vayan a darle el pésame.

Así, la fiscal María Belén Baños fue por él. No solo lo acusó de matar a su madre. También sospecha de él por las muertes de su hermano menor, Germán y su hija Aylén, ocurridas en 2019 y 2021. Ninguno tenía una patología previa. Los cuerpos de ambos fueron cremados.

La historia de Facebook que el acusado publicó tras la muerte de su hija.

La Bonaerense registró su casa en la zona de Villa General Savio, sobre la calle Tucumán, donde convivió con su madre hasta su muerte. Los recuerdos y ropa de Aylén Grottini todavía estaban allí. El teléfono del chofer, una tablet, una notebook, que comenzaron a ser peritados. Registraron, también, su historial de búsqueda online. Peritos expertos encontraron que había buscado cómo matar personas por vía endovenosa y que lo había hecho desde 2018, meses antes de la muerte de su hermano , un deportista y guardavida de 32 años que en pocos días perdió la vida.

También fueron por su heladera. Allí, encontraron una taza de té a medio tomar. Las sospechas fueron inmediatas. El líquido fue incautado y será peritado en busca de veneno, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Grottini se negó a declarar por consejo de su abogado. Ahora, permanece en una celda de la Policía Bonaerense. Se espera que se pida su prisión indagatoria al juzgado de garantías del caso. También se espera el resultado de la pericia toxicológica al cuerpo de su madre durante su autopsia , en la que no se hallaron signos de violencia. Lo que digan las muestras extraídas del cuerpo, o lo que diga el té, serán de importancia clave para la causa. Una pericia psiquiátrica al acusado también está entre las posibilidades.

Germán, el hermano, años antes de su muerte.

Entonces, si es que Grottini mató, ¿por qué lo hizo? Las hipótesis están abiertas en el caso. Se sospechaba un móvil económico por, al menos, el crimen de la madre, pero los investigadores del caso descreen de esa pista: Teresita Di Martino no era una mujer acaudalada. A la familia “no le sobraba” pero tampoco tenía un mal pasar, el perfil económico del acusado no muestra deudas, sean de larga data o recientes. Grottini no mostraba una cara oscura a sus compañeros en la funeraria, un hombre neutro, sin roces, “muy católico”, lo evoca un compañero.

Tal vez, creen los investigadores, haya sido pura oscuridad, un deseo de muerte , lo que define a cualquier asesino serial.

