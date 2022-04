Crimen de Caballito: Gloria, David y un vínculo de muchos años que terminó en tragedia

Fue una relación que nació con protección, mutó hacia la tensión con el pasar de los años y finalizó en una tragedia inesperada. Durante la madrugada del sábado, Gloria Houllman (71) fue asesinada en su casa de un PH ubicado en el barrio porteño de Caballito y el principal sospechoso de haber cometido el crimen es, nada menos, que su vecino, y el joven al que la víctima cuidaba cuando era un bebé: Marcos David Fuentes (25).

Hasta el momento, se desconoce cuál fue la participación de Fuentes en el crimen de la jubilada costurera, pero la familia de Houllmann aseguró que el chico la había amenazado de muerte en las últimas semanas y no titubeó a la hora de denunciarlo ante la policía por el hecho.

Durante la mañana del lunes, la cuadra de Belaustegui al 1.400, entre Seguí y uno de los tres cruces que tiene esa calle con la avenida Juan B. Justo, se mantuvo con la tranquilidad habitual. La presencia de una consigna policial en la puerta del PH donde ocurrió el crimen era una mezcla de alerta y tensión. Sin embargo, durante al menos tres horas -entre la mañana y el mediodía- nadie salió ni ingresó a ninguno de los tres departamentos de la propiedad.

Ante un “ejército” de cámaras de televisión, algunos pocos vecinos se animaron a hablar sobre lo sucedido y sobre los protagonistas. La mayoría de ellos declaró conocer a Gloria, a quien calificaron como una de las personas más conocidas del barrio.

“Yo tengo este taller desde hace 19 años y desde entonces Gloria ya estaba acá. La conocimos en los primeros años y mantuvimos una relación cotidiana”, afirmó a Infobae Jorge, dueño de un taller de chapa y pintura ubicado en Seguí 1609, a la vuelta de la casa donde ocurrió el asesinato.

“Yo la había visto a Gloria el viernes y me dijo que estaba todo bien. No me había hecho ningún comentario sobre su vecino. Pero sí sabíamos que ella le tenía miedo porque ya habían discutido algunas veces”, agregó.

La madre de Jorge, Nora, recordó que siempre que podían, ambas se ponían al día, como dos amigas. “Ella lo conocía al chico desde que era un nene. Cuando la madre del chico este, David, se iba a trabajar, Gloria era la que se quedaba cuidándolo en su departamento . Ella vivía en la casa del fondo y el joven vive en la casa del medio del pasillo”, aseguró la mujer.

Respecto al sospechoso, tanto Jorge como su madre aseguraron que Marcos David Fuentes cambió de manera rotunda de un momento para otro. “De chico era un muchacho encantador. Pasaba por acá, nos saludaba, muy amable siempre. Vivía con su mamá, Andrea, que trabajaba en una inmobiliaria y con una hermana, unos años más chica ”, afirmó Nora.

“Pero parece que en los últimos años se empezaron a vivir hechos violentos en la casa, y la madre y la hermana se terminaron mudando a otro lado . Él se quedó viviendo sólo ahí”, completó.

Jorge agregó: “En los últimos años, yo lo veía pasar por acá y apenas nos saludábamos. Él pasaba a pasear su perro chiquito, uno blanco, o a veces pasaba con su moto”.

Otra vecina, de nombre Andrea, que vive en un edificio ubicado justo en la esquina de Seguí y Belaustegui, advirtió que en los últimos tiempos era común ver entrar y salir a gente del departamento de Fuentes. “Él vivía solo pero era común verlo con otra gente entrando y saliendo de la casa. Era normal. Hasta antes de la pandemia también era común ver a patrulleros que llegaban a la puerta el PH, era por problemas que se armaban en esa casa”, afirmó Andrea.

“También vimos un par de veces a Gloria pedirle a un policía de la cuadra que la ayude a entrar en su casa. No sabemos si era porque le tenía miedo a este chico al cruzar por su pasillo o si tenía miedo de otra cosa”, completó.

En la misma sintonía se manejó la propia hija de la víctima, Paola Mariani, de 46 años, quien aseguró que Fuentes escuchaba música electrónica alta hasta cualquier hora de la madrugada y que todo el tiempo entraba y salía gente del lugar. Además, la hija de Gloria dijo que en los últimos tiempos su madre le admitió que no podía dormir porque este chico la había amenazado de muerte.

Luego de que se recogiera el material de las cámaras de seguridad del barrio, a cargo de la la División Homicidios y el Departamento Delitos Contra las Personas de la Policía de la Ciudad, el fiscal Santiago Vismara, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº10 solicitó la detención de Fuentes. El pedido fue concedido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Contravencional Nº32 y el joven de 25 años fue detenido y trasladado a una alcaidia porteña. Se esperaba que se le tomara declaración en el transcurso de este lunes.

En tanto, los restos de Gloria Houllmann serán velados en la mañana del martes en una cochería ubicada apenas a dos cuadras de la casa donde vivía.

En tanto, los investigadores también aguardan los resultados preliminares de la autopsia para determinar cómo se produjo la muerte y se espera que en los próximos días se establezca si hubo participación de más personas en el crimen.

La familia de Gloria aseguró que al momento de ingresar al domicilio, la casa se encontraba toda revuelta y faltaban dos televisores. Se intenta determinar si se trató de un robo o si fue un “maquillaje” de la escena del crimen.

SEGUIR LEYENDO