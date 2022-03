Tienen 12, 14 y 15 años y la Policía los capturó por intentar robar un auto en Ensenada

Los tres menores aprehendidos

La Policía Bonaerense aprehendió este martes a tres menores de 12, 14 y 15 acusados de intentar robar un auto en la localidad bonaerense de Ensenada, a las afueras de la ciudad de La Plata. Tras una breve persecución, los niños se resistieron a ser capturados por los agentes, pero tras la captura luego fueron restituidos a sus familias.

Todo comenzó cerca de las 14.30, en el cruce de 40 y 122, cuando tres menores de edad intentaron robar un vehículo y al no conseguirlo escaparon a pie. Uno de los vecinos que vio la maniobra llamó al 911 y realizó la denuncia, donde dio características físicas de los menores para que puedan ser identificados.

A tres cuadras de donde habían intentado robar, un móvil policial alertado por radio, los identificó. Fue en la esquina de 39 y 124. En ese momento, los menores se resistieron a la captura pero finalmente fueron aprehendidos. Una vez en la comisaría 3ª de Ensenada, se les pidió los documentos de identidad, en los que se constató que tenían 12, 14 y 15 años.

Tras la aprehensión, los oficiales dieron aviso a la UFI Nº1 de Menores, a cargo del fiscal Juan Benavides, quien ordenó que llevaran a los chicos a sus respectivas casas e informaran de la situación a sus padres.

“Es habitual este tipo de robos porque cruzan de calle y ya están en la Plata”, dijeron fuentes policiales a Infobae. Y agregaron: “A algunos de estos chicos los tenemos conocidos de otros hechos”.

Pocos días atrás, dos motochorros asaltaron a una pareja cuando llegaba en auto a una casa del partido bonaerense de Avellaneda. Los delincuentes amenazaron con matar a sus dos hijos de 3 y 1 año para robarles un teléfono. “Dame tu celular o te lo mato”, les dijeron a los padres. Ambos sospechosos fueron detenidos, pero los la Justicia los liberó porque eran menores: tienen 15 años, según informaron fuentes policiales a Infobae.

“La verdad, me hace sentir impotencia. Y bueno, son menores, qué se le va a hacer, no hagan nada. Si me hubieran matado a mi hijo, ¿qué pasaba? Ellos que roben, que saquen las cosas fáciles, que junten un mango para la droga, lo único que quieren es sacarle las cosas a la gente. Es un desastre. Cuando supe que los habían atrapado, pensé qué bueno; y los liberaron. Vamos a trabajar en el asunto y vamos a tratar de que allanen su casa para volver a encerrarlos”, contó Damián Blasevich (31), papá de los chicos amenazados.

El robo ocurrió en Olavarría al 600, en el barrio Crucesita, cuando Damián, su pareja y su hijo más pequeños, llegaron a bordo de un Ford Focus a la casa de los padres del joven papá. Cómo quedó registrado en las cámaras de seguridad, la madre de Damián les abrió el portón acompañada por el hijo mayor de las víctimas.

En ese momento fue que aparecieron los dos delincuentes en moto a punta de pistola. “Dame tu celular o te lo mato”, le dijo uno de los ladrones a la pareja de Damián, en referencia a su hijo de 3 años que dormía en el asiento trasero del auto. Ella les entregó su teléfono. Y luego los delincuentes escaparon hasta que fueron detenidos y después excarcelados.

