Video: audaz arrebato a un policía que viajaba en el tren Sarmiento

Video: el arrebato y la captura posterior.

En los últimos días, un ladrón fue detenido por la Policía Federal luego de ser advertido por las cámaras de seguridad tras intentar robarle el teléfono celular a un pasajero en un tren de la Línea Sarmiento. Se trata de un robo “canguro”, una maniobra delictiva recurrente en las estaciones ferroviarias. El pasajero resultó ser, precisamente, un agente de la PFA vestido de civil.

El hecho ocurrió el miércoles 9 de marzo pasado, cerca de la 1 de la mañana, en la estación del barrio porteño de Flores de la línea Sarmiento. El delincuente, que se encontraba en el andén, introdujo su cuerpo a través de la ventana de una de las formaciones que estaba detenida y le arrebató el celular de la mano a un hombre que viajaba en el primer asiento.

En ese momento, la víctima se bajó del tren que aún no había arrancado y comenzó a perseguir al ladrón, que escapaba a toda velocidad por las instalaciones de la estación.

Para ese entonces, la secuencia del robo y la huida ya había sido advertida por el personal del Comando Trenes Seguros, que pertenece a Trenes Argentinos, que informó al personal policial de la estación para que intervenga.

Luego de una breve persecución, el asaltante fue detenido por los efectivos y el teléfono recuperado y devuelto a su dueño. El ladrón, que quedó afectado a una causa a cargo de la jueza Alejandra Mercedes del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N ° 55, fue trasladado a la División Sarmiento de la Policía Federal.

El momento en que el ladrón es detenido por la PFA

En enero pasado, una secuencia similar se viralizó en un insólito video. En esa imagen se podía ver cómo un ladrón le arrebataba el teléfono celular a un agente de la Policía de la Ciudad que iba distraído con la mirada puesta en la pantalla a través de la ventanilla de un vagón de tren de la Línea Roca.

En el video se puede ver cómo cuando el tren comienza a salir de la estación, el delincuente se acerca e introduce su brazo por la ventanilla muy rápidamente. Así, en un arrebato, le saca de sus manos el teléfono móvil al efectivo, que queda casi sin reacción.

Ante el robo, el oficial se para y se asoma por la ventanilla, pero como el tren ya había arrancado y las puertas estaban cerradas no pudo bajarse. Sin embargo, a pesar de la gran repercusión que tuvo el video, la fecha del hecho no pudo precisarse porque el efectivo no hizo la denuncia del robo.

Tampoco es la primera vez que un asalto es disuadido en las formaciones del tren Sarmiento gracias al sistema de cámaras. En noviembre pasado, un ladrón armado que intentó asaltar a un grupo de pasajeros en el tren Sarmiento fue detenido en la estación de Morón tras ser advertido por personal del Centro de Monitoreo de Trenes Argentinos, que dio aviso al 911.

El episodio ocurrió un lunes a las 6:45 de la mañana, cuando el delincuente, que había abordado el tren y se había sentado junto a otro pasajero, se puso de pie e intentó robarle a una mujer que viajaba sentada unos asientos más adelante, amenazándola con el arma.

En ese momento, otros pasajeros que presenciaron su acción, lo empujaron y evitaron que el delincuente concluyera el robo. Ahuyentado del vagón, entonces, el ladrón comenzó a caminar para cambiar de coche. En el camino, además, se sacó la campera para evitar ser reconocido, pero para entonces ya había sido visto.

En ese momento, personal de prevención del tren se acercó al sujeto para reducirlo y, minutos después, en la estación Morón, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron al ladrón, lo esposaron, lo hicieron descender del tren y lo trasladaron a la Comisaría N° 1 de Morón, donde quedó detenido con una causa a cargo del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N° 5 de Morón.

