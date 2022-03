Quién era el suboficial acusado de torturar y matar a un perro que fue encontrado muerto en Olavarría

El suboficial del Ejército Martín Orellana fue encontrado muerto tras ser denunciado por maltrato animal

El suboficial principal Antonio Martín Orellana, de 48 años, estaba empleado desde hacía ya ocho años por la Contaduría General del Ejército Argentino y cumplía funciones en el Escuadrón de Ingenieros Blindado 1 en la Guarnición Militar de la ciudad de Olavarría. En febrero había sido denunciado por un brutal episodio de maltrato animal y este domingo, tras ser intensamente buscado durante dos días, fue encontrado muerto en un parque de esa ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires.

Orellana -que empezó su labor militar en la localidad de Río Mayo, al sur de la provincia de Chubut y sólo registra un empleo blanco previo al Ejército en una empresa de seguridad privada- estaba ahorcado.

Cerca de las 9:30 del domingo, una familia que paseaba por el Parque Helios Eseverri, ubicado en la intersección de las calles Vicente López y Juan XXIII, fue la que advirtió la presencia del cadáver en un árbol del lugar y dio aviso al 911.

Tras el arribo del personal de Control Urbano, una ambulancia del SAME, el Comando de Patrullas de Olavarría y el personal de la UFI N° 7 de Olavarría, familiares del hombre confirmaron que se trataba de él. Si bien todos los indicios del hallazgo del cuerpo apuntan a que se trataría de un suicidio, el fiscal Christian Urlezaga ordenó la realización de la autopsia correspondiente para confirmarlo oficialmente.

La imagen que causó indignación y provocó una denuncia penal contra Orellana, donde supuestamente arrastra, ya sin vida, al perro "Malevo"

El rostro y el nombre del suboficial habían circulado ya bastante por esa ciudad del interior bonaerense. En febrero pasado, Orellana había sido denunciado penalmente por maltrato animal, luego de que se conocieran imágenes de él torturando hasta la muerte a “Malevo”, un perro que vivía dentro del predio del Regimiento de Caballería Tanques 2 de Olavarría, donde él cumplía funciones.

La imagen que más circuló en redes sociales muestra supuestamente a Orellana mientras arrastra con una correa al animal por el cuello, según se presume, ya sin vida.

El hecho motivó la indignación de vecinos y asociaciones protectoras de animales locales, que organizaron una serie de manifestaciones en reclamo de justicia por el animal y el apartamiento del hombre de su cargo frente a la guarnición del Ejército Argentino en Olavarría.

Hace dos semanas, luego de las primeras movilizaciones, Cristian Castellano, el Jefe del regimiento, anunció que Orellana había sido suspendido de su cargo y que se estaban evaluando “actuaciones administrativas para determinar las responsabilidades y en función de eso las actuaciones que les corresponden”.

Martín Orellana integraba el Ejército desde el año 2014

“El cuidado y la preservación de los derechos de los animales ha sido una constante en el accionar institucional, motivo por el cuál resulta particularmente lamentablemente y altamente infrecuente el episodio ocurrido”, señalaron en esa oportunidad, según consignó el portal local Infoeme.

La viralización del caso, el rostro de Orellana y algunos de sus datos personales -como su dirección y su número de teléfono- motivaron un duro repudio hacia el suboficial, que fue acusado en redes sociales de otras conductas inapropiadas y supuestos episodios de violencia con su entorno laboral y familiar.

“Este señor es mi ex padrastro. No hace falta hablar de lo basura que es cómo persona, me maltrató a mí desde mis 6/7 años cuando viví con él en Río Mayo, tanto física cómo psicológicamente”, escribió en su cuenta de Instagram J., hijo de una ex pareja del suboficial, que compartió en varios comentarios presuntas agresiones sufridas en manos del militar.

En ese contexto, el viernes pasado Orellana salió de su casa sin ninguna de sus pertenencias y no regresó. También se ausentó a una consulta médica programada y dejó de responder mensajes y llamados. Familiares y amigos comenzaron así una intensa búsqueda por la ciudad y el sábado radicaron una denuncia en la comisaría por su desaparición, por lo cual se emitió una alerta por “averiguación de paradero”.

El cuerpo de Orellana fue encontrado en el Parque Helios Eseverri de Olavarría

Finalmente, el cuerpo fue encontrado este domingo en el parque, por lo que la causa a cargo del fiscal Urlezaga se calificó como “averiguación de causales de muerte”.

La noticia volvió a causar impacto en Olavarría, donde vecinos, compañeros de Orellana y proteccionistas volvieron a manifestarse en torno al caso de maltrato animal y el hostigamiento que recibió el suboficial.

“El entorno personal del Suboficial, sus camaradas de Armas y la Institución toda atraviesan momentos de dolor y profunda reflexión”, escribieron en un comunicado desde la Secretaría General del Ejército. “Las autoridades militares de la Guarnición continúan colaborando con las actuaciones judiciales iniciadas días atrás con motivo de los hechos de público conocimiento. El Ejército acompaña en el dolor a los vínculos más estrechos del Suboficial Principal y ruega por su eterno descanso”.

“Cualquier ser que es capaz de lastimar a un animal es violento. Pedíamos la baja y que no lo dejaran portar armas porque era un peligro para todos. Ninguna de las que estuvimos ahí reclamando perdía la muerte” , señaló una de las manifestantes que participó de las protestas por la muerte de Malevo. “No queremos más violentos conviviendo en nuestra sociedad y el regimiento por favor a tomar medidas antes, no cuando ya explote todo y nos tiran el fardo”.

Por otro lado, otro suboficial del ejército en Olavarría publicó un posteo en defensa de su compañero. “Espero que la noticia del suboficial principal Martín Orellana(QEPD), ponga feliz a los que filmaron y viralizaron la muerte de un perro, como así también los que opinaban que el Ejército lo encubría”, escribió. “SOMOS UNA INSTITUCIÓN DE HONOR Y CON HONOR. Ahora espero que todos se movilicen a la GEO a pedir disculpas por dudar del EJÉRCITO”.

