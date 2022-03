Aberrante: una adolescente denunció que un amigo la violó en una fiesta con compañeros de colegio

V.M., el acusado

En medio de la conmoción que todavía genera la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo, se conoció otro ataque sexual que impacta: en las últimas horas, una adolescente de 17 años denunció que fue abusada en una casa de Lanús en medio de una fiesta por el “Último Primer Día” (UPD), donde estaban sus amigos y compañeros de colegio.

El acusado es un adolescente de la misma edad que la víctima y al que la chica conocía desde que estaban en el jardín de infantes .

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el ataque habría ocurrido en una casa en Lanús Este. Allí, unos 40 adolescentes del Instituto Cristo Rey, realizaban el tradicional festejo por el último primer día de clases. En horas de la madrugada de este miércoles 2 de marzo, la chica se dirigió hacia la parte trasera de la propiedad para entrar al baño.

De acuerdo con la denuncia, a la que accedió este medio, el presunto violador -identificado como T.V.M.- siguió a la adolescente, ingresó al baño y la sorprendió. El relato posterior estremece. “Si querés pasar al baño esperá que primero hago mis necesidades y cuando salgo entrás vos”, le dijo la chica. V.M. le respondió: “No”. En ese momento, el sospechoso la obligó a hacerle sexo oral y, según denunció la víctima, después la penetró por la fuerza.

“Dejá de llorar que no te va a escuchar nadie acá”, la prepoteó el presunto abusador y continuó: “Ahora agarrá y bajate el short, a mí no me importa”. El caso fue adelantado por Big Bang News. La víctima le pedía que la dejara salir. El agresor, al que conocía desde que tenían tres años, sin embargo, le dijo: “Somos amigos desde chicos” .

El acusado tiene 17 años

Como pudo, la adolescente de 17 años lo empujó y salió. Cuando los padres a cargo de la casa en donde se realizó la fiesta tomaron conocimiento de lo que había pasado llamaron al 911. De acuerdo con documentos del caso, a los que accedió este medio, la propietaria le preguntó a V.M. qué había ocurrido y relató que el estudiante le dijo que él se encontraba en el baño, que la chica ingresó y, de repente, comenzó a practicarle sexo oral.

Después -según los documentos de la denuncia- la dueña de la vivienda habló con la adolescente atacada y, tras escucharla, llamó a la Policía Bonaerense y le avisó a sus papás. Poco después de las 6.30, llegó la madre de la víctima y, luego de un rato, tanto las mujeres como los menores fueron trasladados a la sede de la Comisaría 6º de Monte Chingolo. Allí se radicó la denuncia.

La adolscente que denunció el abuso no concurre al colegio Cristo Rey desde hace dos años, pero mantuvo el vínculo con sus amigos de esa escuela y por es decidió festejar el UPD con todos.

“Cuando ella llego al lugar, los padres de este abusador ya se encontraban allí con intenciones de llevárselo para encubrirlo”, denunció en su perfil de Facebook N., la hermana de la adolescente atacada. Y agregó: “Los padres de esta basura intentaron pagar para que su hijo sea liberado y hasta trajeron como testigos a amigos de su familia. Su mismo padre, siendo Policía Federal, intenta encubrir lo sucedido. A mi hermana no sólo le arruinaron su fiesta de UPD, su día de cumpleaños sino que le arruinaron la vida”.

El caso, calificado como abuso sexual, recayó en la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°6 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Mariano Bonilla.





