Violación grupal en Palermo: el comunicado del boliche al que fueron los detenidos antes del ataque

Los posteos del boliche al que fueron los detenidos antes de atacar a su víctima en Palermo

El boliche “Espacio No”, ubicado en Thames al 1.600, en el barrio porteño de Palermo, publicó en las últimas horas en sus redes sociales un comunicado sobre la violación grupal de la que fue víctima una joven de 20 años este lunes y por la que hay seis detenidos. En el texto, repudiaron el ataque, se solidarizaron con la víctima y revelaron que todos había ido a eso local antes de que ocurriera el abuso sexual.

“El lunes 28 de febrero por la mañana, un grupo de seis varones drogaron y violaron a un chica en Palermo. Repudiamos enérgicamente este hecho y cualquier tipo de violencia sexual o de género... Nos hemos comunicado con la víctima para ponernos a su disposición. Pedimos juicio y castigo a los seis violadores ”, inicia el posteo en donde aporta los nombre y apellidos de los detenidos.

“Nos angustia mucho saber que ese lunes tanto la víctima como los violadores salieron de nuestro espacio ese mismo lunes por la mañana. Nos apena especialmente porque somos un espacio queer-feminista-disidente, donde damos especial importancia a la política de cuidado”, escribieron desde “Espacio No”.

Fue el lunes feriado por la tarde, en Serrano al 1.300, entre Niceto Vega y Cabrera, una panadera de esa cuadra alertó a las autoridades sobre una violación grupal. Cuando los policías llegaron al lugar se encontraron con seis sospechosos: cuatro en el interior de un auto Volkswagen Gol color blanco y dos afuera que hacían “de campana”. En el interior del coche, los agentes también encontraron a una mujer de 20 años, quien estaba semi inconsciente.

Así fue la detención de los sospechosos de la violación grupal en Palermo

Por el caso, fueron detenidos Ángel Pascual Ramos, de 23 años, domicilio en Laferrere, Tomás Fabián Domínguez, 21 años, oriundo de San Miguel, Lautaro Dante Ciongo Pasotti, 24 años, San Martín, Ignacio Retondo, 22 años, Vicente López, Steven Alexis Cuzzoni, de 20 años, radicado en Villa Crespo y Franco Jesús Lykan, 24 años, de Vicente López. Todos están acusados de abuso sexual agravado. La víctima fue trasladada al hospital Rivadavia y ya fue dada de alta.

Desde el boliche, también escribieron que lamentaban, como institución, “no haber tenido las herramientas para identificar a un grupo de varones que actuó con premeditación y desprecio”. Y continuaron: “Ellos nunca hubieran tenido que estar ahí, cerca nuestro y poniéndonos en peligro a todxs. Esto nos duele porque trabajamos activamente para que este tipo de cosas no ocurran. Ellos abusaron de la inocencia de una chica que creyó que podía irse con un grupo de desconocidos sin terminar siendo víctima de algo terrible ”.

“Lamentamos los ocurrido, acompañamos a la víctima, repudiamos a los violadores y pedimos Justicia”, inisistieron y anunciaron que, en los próximos días, propondran “una serie de actividades para reflexionar sobre las violencias, la nocturnidad y los consumos”. Así, invitaron a quien quiera sumarse. Y cerraron: “De todo corazón, les pedimos que se cuiden y cuiden a quienes quieren, estemos unidxs y abracémonos en este momento tan angustiante”.

Los seis detenidos

Este martes por la tarde en la localidad de Munro, en tanto, distintas agrupaciones feministas, entre ellas, “Las Rojas” y “ESI en Redes” conformada por estudiantes, ex-estudiantes y docentes de la localidad de Munro, se movilizaron para reclamar “Justicia” y exigir la efectiva implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) para erradicar la cultura de la violación.

La marcha comenzó a las 18, en la esquina de Avenida Mitre y Vélez Sarsfield, en el partido de Vicente López. Había, sobre todo, adolescentes y mamás con sus hijos y algunas llevaban banderas, otras carteles. “Es urgente la ESI. No hay tiempo para dudar”, decía uno. “Agradezcan que pedimos justicia y no venganza”, proclamaba otro en letras negras sobre un papel afiche rosado que sostenían tres amigas. “No estás sola”, asomaba otro desde más atrás.

