“Mi deseo profundo es que se muera”: la confesión de la madre del cajero asesinado ante la captura de “Aceite”

La madre de Germán Chávez Torrez, el cajero del Banco Nación asesinado en un robo en Isidro Casanova hace dos años, habló tras la detención de Alberto Manuel Freijo, alias “Aceite” o “Aceituna”, prófugo desde el crimen. En las palabras de Trinidad Torrez el dolor que la desgarra quedó al desnudo cuando opinó sobre el homicida capturado: ”Mi deseo profundo es que se muera”.

La crudeza de las palabras de Trinidad trascendió esa dura confesión. “Mi deseo profundo en que se muera y me encantaría verla a la madre llorar, yo soy mamá de un hijo único y no me quedó nada más que lo material” , le dijo la mujer a la agencia de noticias Télam tras enterarse de la captura de “Aceite”, uno de los delincuentes más buscados del país y sobre el que pesaba una recompensa de 5 millones de pesos.

Trinidad afirmó tener “muchas sensaciones encontradas”, ya que con la detención del acusado recuerda que “tampoco” tendrá a su hijo: ”Me da un poco de tranquilidad que esté preso y que no dañe a otra familia porque, si bien él tiene una mamá, ella evidentemente no supo educar a su hijo” .

“Aceituna” pasó dos años prófugo. Para Trinidad, “si se busca se encuentra” y consideró que “no se ha buscado como debía ser”. Y contó: ”Ante la falta de respuestas me fui a Santiago del Estero porque tenía noticias de que ahí habían agarrado a personas que estaban prófugas y comencé una campaña pegando afiches, volví anoche y en el camino pensaba en ir al Chaco”.

Alberto Manuel Freijo, alias Aceite

La caída de “Aceite”

La detención de “Aceite” ocurrió este martes en Florencio Varela. No se entregó con facilidad el prófugo: se tiroteó con la policía y quedó internado en el hospital El Cruce de esa localidad del Sur del Conurbano ya que recibió cinco disparos.

Freijo al momento de ser detenido no lucía como en las fotos donde se lo buscaba: se había teñido de rubio para pasar desapercibido, pero los detectives lo estaban siguiendo de cerca.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, se le secuestró una ametralladora calibre 9 milímetros, un chaleco de transporte que decía “policía”, una gorra y una porta credencial con la insignia de la Bonaerense. También un juego de esposas, dinero en efectivo y documentación.

“Aceite” fue identificado en el robo ocurrido el 31 de enero de 2020 en la sucursal de Isidro Casanova que culminó con el crimen de Germán en un video. Tenía una media de nylon en la cabeza pero se lo vía bien, era él.

La ametralladora que le secuestraron a "Aceite"

Minutos antes, luego de los gritos y de que la clientela se tirara al piso, Germán, cajero, jugador de eSports, bajista de una banda de heavy metal, trató de frustrar el robo. Freijo, de acuerdo a las acusaciones en su contra, apuntó y disparó. Germán murió de un tiro en el abdomen y “Aceite” huyó junto con sus cómplices, y un botín de $190.000.

Oriundo de un barrio de La Tablada, alias “Aceite”, alias “Aceituna”, alias “Hugo César Freijo”, “Gustavo Florio” o “Damián Alberto Silva” ya era conocida para la Justicia y para los jefes del Servicio Penitenciario Federal desde hacía mucho tiempo. Es que tiene una larga historia de entradas y salidas en distintas cárceles del país.

