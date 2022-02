El vicegobernador de Salta fue asaltado por motochorros mientras cenaba con amigos: “Cuesta creer que te pase”

El vicegobernador de Salta, asaltado por motochorros

Antonio Oscar Marocco (74), el vicegobernador de la provincia de Salta, fue víctima de motochorros en la noche del último martes, mientras cenaba con amigos en la ciudad capital . “Duele y cuesta creer que te pase”, le dijo el alto funcionario a Infobae sobre el robo de su celular. El relato de los hechos.

“Yo estaba fuera de mis funciones y estaba en una conversación de amigos. Habíamos recibido una invitación de un nuevo restaurante y fuimos. Conversábamos cinco personas en la mesa y yo estaba casi contra el pilar de una pérgola. Fue entonces cuando alguien salió detrás de un auto que estaba a pocos metros de la vereda y ninguno de los cinco en la mesa se dio cuenta ”, relató Marocco sobre los momentos previos al robo.

“Una mujer gritó desde atrás: ‘¡Se llevan el celular!’. Yo miré y dije: ‘¿El celular de quién?’ . Y era el mío”, señaló el vicegobernador de la provincia. Según detalla, no se trató de una situación violenta.

Fuentes judiciales precisaron a este medio que el hecho se registró entre las 22.30 y 22.45 del último martes en Salta Capital, cuando Marocco compartía la cena con amigos en un local gastronómico ubicado en la Avenida Reyes Católicos al 1500, en el barrio de Tres Cerritos. Allí, un sujeto le arrebató el celular y luego corrió hacia una moto en la que un cómplice lo esperaba para escapar. Marocco realizó una denuncia por hurto y en la investigación interviene el Fiscal Penal N°2 Ramiro Ramos Ossorio.

Antonio Oscar Marocco es vice del Gobernador salteño Gustavo Sáenz e inició su gestión en 2019. Cumplirá mandato en 2023

“Ahí nomás hice la denuncia, por supuesto. Llamé al 911 y vino la Policía. Hice todo lo que tenía que hacer”, relató el presidente del Senado local. “Quiero aclarar que yo estaba ahí como ciudadano. No cumplía ningún tipo de función. Estaba sin custodia, como acostumbro a hacer mis cosas . El mundo oficial es uno y mi vida privada es otra, por supuesto cuidando las formas y los detalles”, aclaró.

El vicegobernador también se refirió a las sensaciones luego del hecho. “Es doloroso que te saquen las cosas así de esa forma. Sentí esa impotencia y el dolor , no por el dolor de las cosas, sino por el contenido”, narró.

Más allá de que se encontraba fuera de sus funciones en el momento del robo, el rol institucional que ocupa hace que su celular cuente con información sensible, tal como él detalló en la denuncia.

“Tengo grupos con senadores, con periodistas, con el Parlamento del NOA. Hay una comunicación institucional desde esa perspectiva”, señaló Marocco en relación al contenido de su celular . “Estamos, casualmente, armando la Asamblea Legislativa del 1° de marzo y vengo de una reunión del Consejo Regional del Norte Grande en la que he participado. También estábamos organizando un viaje al exterior con el con la Junta Ejecutiva de ese Consejo . Hay información, evidentemente”, admitió el vicegobernador de Salta.

Marocco, quien además es periodista, también comentó que ahora cambió su número de celular después de 15 años y que en el aparato robado también tenía “cosas que tienen que ver con la vida privada, como fotos de nietos e hijos”.

Marocco también es periodista y tiene 74 años

Luego del hurto, el funcionario provincial llamó al 911. “La Policía me fue a ver al lugar para ver las cámaras y ver qué habían registrado. Le tomaron declaración a la gente para ver qué habían visto, pero nadie vio nada”, insistió. “ La única chica que vio algo era una encargada de un negocio cercano que ya estaba cerrando en ese momento . Ella vio realmente cómo esta persona pasó y después habló con la policía. Yo ni lo vi, no me di cuenta”, admitió el vicegobernador, quien agregó haber hablado sobre el tema con el Gobernador local. “Me escribió, por supuesto”, comentó sobre Gustavo Sáenz.

Al vicegobernador de la provincia de Salta, de alguna manera, le tocó vivir una situación que diariamente afrontan muchos ciudadanos locales. “Duele y cuesta creer que te pase. Uno se pregunta por qué a mí. No estoy ajeno a lo que le pasa a los ciudadanos de mi provincia ni de mi ciudad. Así como me ha dolido a mí, le duele a todos los ciudadanos. Estamos en tiempos difíciles no sólo en la provincia, también en todo el país”, comentó al respecto quien inició su gestión en 2019 y cumplirá mandato en 2023.

En este sentido, Marocco descartó que se trate de un robo por su condición de funcionario público . “Fue un hecho fortuito, de ocasión”, señaló.

“Yo soy un ciudadano común con responsabilidades importantes. Eso lo tengo absolutamente claro y es la forma con la que me manejo en mi vida. Vivo en una calle céntrica y hago mi trabajo como corresponde. La verdad esta cosa que me tocó vivir sé que la viven muchos salteños , muchos argentinos y es doloroso. Somos víctimas de situaciones que uno no las provoca. La viví como cualquier ciudadano”, completó el vicegobernador de Salta, víctima de un robo por parte de motochorros.

