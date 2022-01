“Transas” en video: los negocios de “Betto” y “Tuti”, acusados de ser los reyes dealer de la noche electrónica de Mar del Plata

Video: los movimientos de "Tuti" captados por la Bonaerense.

Alberto Daniel Navarro, más conocido como “BettoRoom”, se movió durante casi dos décadas como DJ en la noche electrónica marplatense , con una temporada 2022 relativamente exitosa entre la disparada imparable del COVID, con sets en playas al amanecer. “No dejes que te metan miedo, no te olvides, te quieren POBRE, IGNORANTE Y OBEDIENTE”, decía el hombre de 55 años en Instagram, donde se mostraba con su joven novia, un estilo de vida de la playa a la disco. Pero “Betto” no sabía que la Justicia lo buscaba, precisamente, por dealer, por transa, con una causa a cargo del fiscal Leandro Favaro. Su teléfono estaba intervenido, en llamas. Hay conversaciones coloridas en la causa en su contra.

“Che amigo, no me diste las berenjenas de mi jefe”, le reclamó una compradora en una ocasión, en tono verdulero. “Y bueno, no me acuerdo lo que te di, gorda”, le replicó. “Voy para Güemes, ahora paso y te las dejo”, le replicó. “Se va todo volando” , apuraba Navarro a otro, con ánimo de liquidar stock.

Video: el arresto de "Betto", con el ariete en su puerta.

“Betto” no estaba solo, según la investigación policial en su contra. Eduardo Esteban Freiz, “Tuti” es otro jugador histórico de la noche de la ciudad costera, no DJ, sino promotor de fiestas. También la vivía en Instagram, con fotos de físico perfecto y amigas de curvas generosas, más o fertas de tickets y mesas para eventos con nombres de primer nivel de la histórica global como John Digweed, Nick Warren, Loco Dice. Había fundado una empresa dedicada al marketing en febrero de 2021 según el Boletín Oficial, un mes después de cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. Solía moverse en un auto Honda.

También lo seguían sin que lo supieran, en la misma causa por la que “Betto” fue investigado. La Dirección de Investigaciones Contra El Crimen Organizado de la Policía Bonaerense lo seguía desde un auto, cámara detrás del parabrisas. Lo veían ir y venir, en pases de manos.

Esta semana, luego de seis meses de causa en su contra y 500 horas de filmaciones y escuchas telefónicas, “Betto” y “Tuti” finalmente fueron arrestados por la Dirección de Investigaciones. “Betto” no quiso irse en paz, luego de que le rompieran la puerta a gritos con un ariete: se lanzó con un tacle contra los policías.

"Tuti" tras su arresto.

“Tuti” también fue allanado y detenido. En total, se incautaron 250 pastillas de éxtasis, cinco tubos de cristal de MDMA, una balanza, teléfonos, una máquina de contar billetes, 540 dólares, 290 mil pesos, talonarios de entradas para varias fiestas en discotecas marplatenses. Se encontró un revólver calibre 22 con algunas balas. Los equipos Pioneer de “Betto”, sus herramientas de trabajo como DJ, también fueron incautados. Se llevaron sus autos, el Citröen Picasso de “Betto” y el Honda de “Tuti”.

Se sospecha que ambos operaban en conjunto. Las pruebas, según confirman fuentes de la causa, los incriminarían fuertemente, con un mapa de transas en modo delivery a lo largo de la avenida Güemes, con un tarifario de dos mil pesos mínimo por pastilla. Se habla, también, de un círculo selecto, de supuestas fiestas organizadas entre ambos, con menú dealer en la mesa.

"Betto", detenido con sus equipos.

Las drogas de diseño que alimentaron a la noche electrónica están lejos de extinguirse o de ser consideradas demodé, a más de 25 años de su impacto inicial en el país y las muertes de la fiesta Time Warp. El “tusi”, el compuesto de químicos en polvo coloreado comercializado como “cocaína rosa”, vive un nuevo auge de venta que va desde dealers de Barrio Norte a dealers del conurbano profundo a 10 mil dólares el kilo. También, el nitrato de amilo o popper, un euforizante para inhalar, encuentra una nueva clientela entre post-adolescentes. Esta semana, Gendarmería arrestó a un hombre en la ciudad de Córdoba por importar 60 frascos de la sustancia desde Francia. Le encontraron más de tres mil dólares en el allanamiento a su domicilio.

