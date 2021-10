“No me siento segura en mi propio colegio”: sentada de alumnas que denunciaron por abuso a compañeros

Alumnas de 2º año del colegio Roque González denunciaron a sus compañeros de curso

Alumnas de una escuela religiosa de Posadas, Misiones, realizaron una protesta ante la falta de intervención de las autoridades de la institución educativa tras denunciar a sus compañeros por graves episodios de acoso y abuso que, aseguran, vienen padeciendo desde hace tiempo.

La manifestación estuvo liderada por estudiantes del 2° año del colegio religioso Roque González, junto a alumnos de otros cursos que se sumaron a la protesta. Las adolescentes hicieron una “sentada” en el patio de la escuela y allí exhibieron carteles en lo que se podía leer sus reclamos: “No me siento segura en mi propio colegio”, “No es culpa de mi pollera”, “Merezco respeto” y “No es no”, entre otros mensajes.

Las alumnas contaron que desde principio de año son víctimas de manoseos, acoso y abuso por parte de sus compañeros de curso, que tienen entre 14 y 15 años.

“Les levantaban la pollera, le sacaban fotos desde abajo cuando estaban paradas y pasaban las fotos en los grupos, las manoseaban y era un acoso constante. Mi hija no quería ir más al colegio”, contó una madre al diario Misiones Online e indicó que los hechos ocurrían dentro del establecimiento.

Esta semana, además, se viralizaron capturas de chats en un grupo de WhatsApp de los varones señalados con escalofriantes mensajes en los que los integrantes hablaban de violar, torturar y secuestrar a sus compañeras , refiriéndose a algunas de ellas por sus nombres.

Según afirmaron, las situaciones de acoso y abuso se repiten desde principios de año

Según señalaron las denunciantes, todo esto sucedía sin que ninguna autoridad se haga eco de su reclamo, que fue reiterado ante los directivos. Por ese motivo, hoy decidieron llevar a cabo la manifestación y así visibilizar su caso.

“Fuimos a exponer la situación al rector, pedimos una sanción, pero no nos tomaron la denuncia y les dijimos que esto pasaba en horario de clase y era su responsabilidad. Las nenas están cansadas y no pasó solo un día, viene pasando desde principio de año”, reveló la madre.

“Pedimos una sanción, o que los separen en burbujas porque las chicas no quieren ir más a clases”, continuó la mujer y agregó: “El rector no nos dio una solución y por eso las nenas hoy prepararon una sentada para poder hablar con los directivos y que las escuchen, porque el rector no las dejó hablar. Hicieron una sentada pacífica para hablar, pero los docentes la amenazaron con sancionarlas o sacarles la estudiantina”.

Luego de que los chats con gravísimos comentarios abusivos trascendieran entre grupos de padres, la madre de una de las chicas que sufrió estas situaciones, radicó una denuncia en la Policía de Misiones luego de enterarse lo que pasaba en las aulas.

Las autoridades del colegio brindarán mañana una conferencia de prensa

Hacia la tarde de este jueves, desde el colegio Roque González comunicaron que brindarán una conferencia de prensa mañana a las 8 en la que se esperan explicaciones y las medidas que tomarán.

Sin embargo, Juan Rajimón, el rector de la escuela, luego se reunió con las estudiantes para evaluar la situación y, en diálogo con radio República, más tarde aseguró: “Iniciamos una investigación interna, para tomar las medidas disciplinarias, medidas severas y correctivas con los alumnos involucrados”.

Paralelamente, se conoció que el titular del Juzgado Correccional y de Menores N°2 de Posadas, Cesar Raúl Jiménez, actuará de oficio.

