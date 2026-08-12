Denunciaron una maniobra de recetas fraudulentas en la obra social de empleados públicos de Catamarca

La mujer detectó el fraude por una notificación que le llegó con el detalle de la compra (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una afiliada a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) en Catamarca presentó una denuncia penal tras descubrir que habían utilizado sus datos para la elaboración de recetas médicas electrónicas.

La mujer advirtió la irregularidad luego de recibir un correo electrónico automático que le notificaba la compra de un medicamento registrada con su DNI. Al ingresar a la aplicación de la OSEP para verificar la información, encontró dos recetas electrónicas que incluían su número de documento pero estaban asociadas a un tercero, junto con el comprobante de una transacción que aseguró no haber realizado. En ese momento, supo que sus datos habían sido robados.

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Con la evidencia en mano, la mujer se acercó a la comisaría para radicar la denuncia que posteriormente fue girada a la Fiscalía de Instrucción Nº 6, con especialización en Delitos contra la Administración Pública, a cargo del fiscal Facundo Barros Jorrat, según detalló el medio local El Ancasti.

En el marco de las primeras medidas, el funcionario ordenó una inspección ocular en el establecimiento donde se habría concretado la compra. La investigación tiene por objeto relevar el lugar físico, la distribución de las cajas y los puestos de atención, e identificar el sistema empleado para validar y dispensar las prescripciones electrónicas.

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El fiscal dispuso además la recopilación de documentación física y registros digitales relacionados con las recetas y la transacción bajo investigación. El pedido incluye comprobantes de compra, constancias de facturación, archivos informáticos y cualquier otro elemento que permita reconstruir la operación e identificar a cada uno de los involucrados.

Ante este caso, el Ministerio Público Fiscal recomendó a los afiliados a obras sociales revisar con frecuencia las recetas y consumos registrados en las aplicaciones. Las autoridades subrayaron que “ante la detección de una prescripción, compra o trámite desconocido, deben conservar los correos electrónicos, capturas de pantalla y comprobantes, y realizar la denuncia penal correspondiente”.

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La damnificada es una afiliada de OSEP Catamarca

Echaron a una empleada por presentar certificados médicos truchos

El gobierno de Neuquén exoneró a una empleada pública de planta permanente que presentó certificados médicos falsos firmados por un médico que residía en Europa desde 2021. La sanción, más grave que una cesantía, le impide reingresar de forma permanente a la administración pública provincial.

La ex agente trabajaba en la entonces Subsecretaría de Familia y entregó tres certificados con prescripción de reposo laboral el 15 de marzo y el 9 y 10 de mayo de 2023. Los documentos llevaban la firma y el sello de un médico que había salido del país el 20 de marzo de 2021 rumbo a España y no había vuelto.

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Un informe de la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el profesional no había regresado a la Argentina. El médico declaró vía Zoom ante el sumario que “la firma y la letra que figuraban en los certificados no le correspondían” y que desde ese año vivía en Italia. La empleada, citada a declarar, no se presentó.

La instructora sumariante concluyó que “no quedan dudas” de la responsabilidad administrativa de la ex agente, de acuerdo con lo publicado por Infobae. La conducta fue encuadrada como un presunto delito contra la administración pública y como “notoria indignidad moral”, causales que habilitan la exoneración según el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (EPCAPP).

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Los hechos ocurrieron durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez, aunque la resolución del sumario y la sanción se aplicaron bajo la administración del gobernador Rolando Figueroa, quien desde su asunción lleva adelante una política de revisión del plantel estatal que ya alcanzó a agentes de distintas áreas del Estado provincial.