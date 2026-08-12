Mataron a un adolescente de 17 años durante una pelea en San Fernando y el agresor sigue prófugo

La zona en donde se produjo el enfrentamiento y posterior crimen

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Un adolescente de 17 años fue asesinado de al menos dos disparos durante una pelea ocurrida en una vivienda de Virreyes Oeste, en el partido bonaerense de San Fernando. Por el crimen, la Policía busca a un joven de la misma edad que fue señalado como el presunto autor del ataque.

El hecho sucedió el lunes en una propiedad ubicada sobre la avenida Avellaneda al 5500. En ese momento, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre un enfrentamiento entre varios jóvenes y la presencia de una persona herida por un arma de fuego. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima gravemente herida.

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Según las primeras averiguaciones, la discusión entre la víctima y otro joven comenzó con una pelea a golpes dentro del domicilio. En medio de la disputa, el sospechoso habría extraído un arma de fuego y efectuado al menos dos disparos contra el adolescente.

De acuerdo con la información obtenida por Inforbano, las heridas provocaron la muerte de la víctima en el mismo lugar y, tras el ataque, el presunto agresor escapó a bordo de una motocicleta. Desde ese momento, es buscado por las fuerzas de seguridad.

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Por el momento, el joven señalado como el autor del crimen no fue localizado

A raíz de esto, los policías realizaron un allanamiento de urgencia en una vivienda situada a pocas cuadras del lugar del homicidio, aunque el procedimiento tuvo resultado negativo. Por este motivo, se procedió a analizar las cámaras de seguridad de la zona.

Para avanzar en la investigación, también se solicitó la intervención de Policía Científica para levantar y preservar elementos que puedan resultar útiles para esclarecer la mecánica del crimen. Además, se sumó a las tareas el personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SUBDDI) local.

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La causa fue caratulada como “Homicidio” y quedó bajo la intervención del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, debido a que tanto la víctima como el principal sospechoso son menores de edad. Mientras tanto, los investigadores continúan con distintas medidas para localizar al acusado y determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.

Un menor y un adulto resultaron baleados durante intento de usurpación en San Fernando

Hace unas semanas, un hecho similar se registró en el barrio Aviación de San Fernando. Todo comenzó con una pelea entre vecinos ocurrida el 25 de junio, que terminó con dos personas heridas de bala. Las víctimas se trataban de un adulto y de un menor de edad.

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Las cámaras de seguridad de la cuadra captaron el momento en que cuatro sospechosos intentaron irrumpir en la vivienda de un hombre de 55 años, con la aparente intención de atacarlo a tiros. Fue a partir de un llamado al 911 que alertó a las autoridades, que enviaron una ambulancia y móviles del Comando de Patrullas.

Salvaje pelea e intento de asesinato entre vecinos en San Isidro

Después de que se presentaran en el lugar de los hechos, los médicos constataron que el propietario de la vivienda recibió un disparo en la zona dorsal. También resultó herido un niño de 13 años, quien, según el informe del caso, fue alcanzado por una bala en el cráneo que fracturó el hueso, aunque no penetró el cerebro. A pesar de esto, ambos afectados estaban fuera de peligro.

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Finalmente, los efectivos de la Policía Bonaerense, bajo la coordinación de la Superintendencia AMBA Norte I a cargo del comisario general Lucas Borge, detuvieron a cuatro personas tras una persecución que finalizó con la interceptación de una Ford EcoSport. Entre los detenidos estaba una mujer trans.

Mientras que el presunto autor de los disparos fue identificado como Nahuel Acosta, de 18 años, mientras que Marcelo Alejandro Acosta, acusado como partícipe necesario, registra antecedentes desde 2007 por robo agravado, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de guerra.

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A raíz de esto, la fiscal Lida Osores Soler inició una causa por tentativa de homicidio contra los detenidos. De acuerdo con las primeras versiones del expediente, el conflicto se originó por una disputa de propiedad, debido a que los agresores reclamaban la casa de la víctima como propia y habrían intentado desalojarlo a punta de pistola.

La filmación de las cámaras no es la única prueba recolectada por la Justicia, ya que la Policía Bonaerense incautó el arma presuntamente utilizada en el hecho. Los detenidos deberán responder ante la Fiscalía mientras avanza la investigación sobre los pormenores del ataque.

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