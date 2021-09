La adolescente violada en un camping de Miramar declaró ante el jurado: qué dijeron sus padres

La violación contra la joven ocurrió durante los festejos del Año Nuevo de 2019

El juicio por jurado contra Tomás Jaime (24), Lucas Pitman (22) y Juan Cruz Villalba (24), los tres jóvenes acusados de violar a una adolescente de 13 años en 2019 en el camping El Durazno, de la localidad bonaerense de Miramar, tuvo este miércoles su segunda jornada, la más dura: debió declarar la víctima. Justamente, tras la audiencia, los padres de la chica difundieron una carta donde expresaron sus sentimientos, tras un día “movilizador, extenuante, doloroso”, pero también se quejaron por la revictimización de su hija ante el trato público del caso.

“Hoy nuestra hija pudo contar en primera persona los hechos sin que nadie la tergiverse” , comenzaba el escrito difundido a la prensa por los papás de la chica. “En ciertos medios fueron publicadas noticias con declaraciones erróneas que dan lugar a que se perpetúe el hostigamiento hacia la menor. Nuestra hija fue víctima por primera vez en ese camping y cada vez que se la difama y se pone en duda su integridad, vuelve a serlo” , resaltaron luego.

En esa línea, denunciaron que su hija fue “vulnerada y revictimizada por los medios y parte de la sociedad que los consume”, a partir de la difusión pública de cuestiones personales, mientras que “a los violadores no se les muestra la cara”.

“Uno cuando escucha que estas cosas suceden, no piensa que algún día te puede pasar a vos o a tu hija. De un momento a otro se te da vuelta la vida. Comenzás a entender el enojo y la impotencia cuando mentiras sobre la vida privada de tu hija y la de tu familia salen a la luz y pasan a ser cuestiones de opinión pública. Pero, ¿y ellos? A los violadores no se les muestra la cara, no sabemos nada de sus vidas, con suerte sabemos sus nombres”, cuestionaron.

Y continuaron: “ A ellos no se les cuestionó el haber violado a una menor. No se cuestionó la educación de sus padres, nadie se preguntó dónde estaban sus madres al momento de ocurridos los hechos. ¿Cómo es que todos conocemos a una mujer que fue abusada pero no conocemos a ningún abusador? ”.

Así es el camping por dentro

La menor declaró ante el jurado y el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Su exposición se extendió por alrededor de una hora. Durante la audiencia, además, se exhibió un testimonio previo en cámara Gesell en el que brindó precisiones sobre el hecho.

La familia expresó que se trató de una jornada movilizadora, extenuante y dolorosa: “Hoy nuestra hija tuvo que volver a declarar y, por ende, revivir aquella situación tan traumática. Lo único que nos dejó satisfechos con la cuestión es que ella pudo desahogarse los días previos al juicio, ya que se sentía abrumada. Imagínense tener que afrontar a un jurado con tan solo 16 años y exponer frente a ellos el peor episodio de tu vida. El día de hoy tuvo la oportunidad de contar en primera persona los hechos sin que nadie tergiverse sus palabras, acompañada por su psicóloga”.

El caso

La violación ocurrió en horas de la madrugada del 1° de enero de 2019 en el complejo turístico ubicado kilómetro 1 de la Ruta 11, donde la menor había ido a pasar el fin de año junto a su familia, todos oriundos de Mar del Plata, a un bungalow.

Según la denuncia de los padres de la adolescente, en algún momento de la noche notaron que la chica no estaba y comenzaron a buscarla dentro de las instalaciones. La encontraron horas más tarde en una carpa ubicada en otro sector del balneario, rodeada de los agresores, que poco después fueron detenidos.

Los tres imputados fueron detenidos ese mismo día tras una denuncia por abuso sexual radicada en la Comisaría de la Mujer de Miramar. Estuvieron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán hasta el 3 de mayo de ese año, cuando se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

En un principio habían sido cinco los denunciados por violación grupal, sin embargo, a mediados de enero de ese año, la fiscal Florencia Salas dispuso la liberación de Emanuel Díaz (23) y de Roberto Costa (21).

Según la denuncia, la joven fue hallada dentro de una carpa junto a los agresores

El juicio comenzó el 14 de septiembre con los alegatos de los fiscales Guillermo Nicora y Ana María Caro y del representante legal de la menor abusada, Maximiliano Orsini -todos insistieron en la acusación por abuso sexual-, y con los testimonios de los padres de la adolescente.

En diálogo con Infobae, Orsini subrayó que “el hecho está acreditado” y señaló eso como su “principal prueba” contra los acusados. “Fueron ellos mismos los que admitieron que tuvieron relaciones sexuales con la adolescente, aunque dicen que fueron consentidas. El problema es que no se pudo hacer la prueba de alcoholemia en su momento porque la extracción de sangre de los acusados se hizo 14 horas después del hecho y dio negativo. Pero tenemos esa confesión de los acusados, la cámara Gesell y los dictámenes psicológicos” , dijo.

“Por eso, nuestras expectativas son buenas, pese a que la intención de la defensa de pedir un juicio por jurado es para que la juzguen desde el prejuicio a la víctima. Espero que el juez rechace que se ventilen las cuestiones personales de la chica”, finalizó el abogado.

Para este jueves están programadas las declaraciones de los policías que intervinieron al momento de la denuncia, como también de peritos médicos ginecólogos, un ateneo de psicólogos y psiquiatras, y especialistas en educación sexual y antropología. El veredicto se conocerá el viernes.

