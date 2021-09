Caso Chano Charpentier: se pospuso la pericia psiquiátrica para determinar si puede declarar

Santiago Chano Charpentier continúa internado, tratando sus adicciones

A más de 40 días del violento episodio que terminó con el músico Santiago Chano Charpentier baleado por el policía Facundo Amendolara en su casa del partido de Exaltación de la Cruz, el fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Zárate-Campana, finalizó con las declaraciones testimoniales en el marco de la causa y espera la posibilidad de escuchar al ex líder de la banda Tan Biónica: para ello, pidió que le hicieran una serie de pericias psiquiátricas. Este miércoles comenzaban con los especialistas de San Isidro pero se aplazó.

Es que Charpentier es el único que aún no dio su versión ante el fiscal Zocca sobre lo que sucedió la noche del 25 de julio. Y es clave: luego se podrá analizar las evidencias y resolver la situación procesal del policía. Y, por lo pronto, no lo hará en los próximos días: “La pericia psiquiátrica que determinará si está apto para dar testimonio no tiene fecha definida tras el aplazo de este miércoles”, dijeron a Infobae.

La evaluación estaba programada para comenzar este miércoles, a cargo de especialistas del cuerpo médico psiquiátrico del Departamento Judicial de San Isidro. Sin embargo, se pospuso porque no estaban notificado sobre el perito de parte de Amendolara que eligió el abogado Fernando Soto para que participe del estudio , según informaron.

En concreto, la pericia busca determinar si el músico tiene “una alteración morbosa de las facultades mentales que le haya impedido comprender la criminal del acto y/o dirigir sus sus acciones”.

Desde la defensa de Amendolara también pidieron que se establezca si el cantante atravesaba una “excitación psicomotriz” y qué consecuencias provocaría eso en sus movimientos y en su conducta, junto al consumo de estupefacientes. En decir, si era controlable racionalmente.

Por otra parte, el fiscal Zocca también aguarda los resultados de las pericias realizadas a la ropa de Chano para conocer la distancia y el trayecto del disparo, y la ampliación del análisis del DVR que contiene las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda del artista, ya que hubo un problema técnico y no se pudo extraer la totalidad del contenido.

La última foto pública que se conoció de Charpentier

El policía Amendolara está imputado por el delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial, que prevé 15 años de prisión.

El episodio investigado se desencadenó en el barrio privado Parque La Verdad, en Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de la madre del músico, llegó un equipo médico con intenciones de internar a Chano, quien estaba bajo un cuadro de exaltación.

Poco después, al lugar se acercaron efectivos de la Policía Bonaerense tras una llamada de la guardia del barrio privado que aseguraba que Chano se encontraba en un estado agresivo. Luego, de acuerdo a la versión policial, el músico agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a Amendolara, que le disparó y lo hirió en el abdomen.

Posteriormente, la madre del músico, Marina Charpentier, desmintió que su hijo la haya querido agredir. “No tuvo ningún brote psicótico, tuvo un cuadro de excitación psicomotriz. En ningún momento atacó a nadie con ningún cuchillo, no intentó agredir a nadie. Él solo se lastimaba a sí mismo. Había enfermeros y policías, todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron. Un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivos”, sostuvo. Varios de los testigos que escuchó el fiscal dicen lo contrario.

El cantante fue trasladado al Sanatorio Otamendi donde fue operado de urgencia y le extirparon un riñón, parte del páncreas y el bazo. Fue dado de alta tras poco más de dos semanas de internación y ahora permanece en una clínica de Boulogne para tratar sus adicciones. El médico que lo atiende ya le había avisado al fiscal que no estaba en condiciones de declarar cuando fue consultado y de ahí que ordenó la pericia.

