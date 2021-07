El “Batman solidario” de La Plata denunció que le robaron el celular: su mensaje en Facebook tras el asalto

El hombre que encarna al héroe de DC Comics reúne donaciones hace más de siete años para niños del Hospital platense.

En abril de 2013, un hombre de La Plata, docente de una escuela pública, se acercó al Hospital de Niños de La Plata “Sor María Ludovica” con la intención de dar una ayuda solidaria. No lo hizo con su ropa común, o con su identidad de cada día. Lo hizo, literalmente, como Batman, con el traje propio del superhéroe de DC Comics. Llegaba en su batimóvil, literalmente, un auto especialmente acondicionado como el vehículo del hombre de Ciudad Gótica, con regalos para los chicos y chicas internados. Así, comenzó su historia. El “Batman solidario” se convirtió en una presencia frecuente en el Hospital de Niños, reuniendo donaciones de todo tipo y llevando alegría a los chicos en el lugar. En 2019 fue reconocido por el Concejo Deliberante de la capital provincial por sus labores: fue al recinto, como siempre, vestido como Batman.

Nunca reveló su identidad al público. Muy pocos la conocen. Tiene una cuenta de Facebook, bajo el nombre de Bruno Díaz. Ayer, el Batman platense escribió en su muro. Relató un episodio francamente desagradable: Le robaron el celular mientras estaba vestido de civil.

“Querida gente de bien, no recuerdo sinceramente si alguna vez les he escrito como Bruno Díaz y no como Batman, pero en este caso lo haré, debido a que hoy a las 11 horas en la esquina de 65 y 16, como tal, como Bruno Díaz, fui por primera vez asaltado” , afirmó.

El Batman platense en una de sus tantas visitas al Hospital de Niños.

“Había concurrido a nuestro hospital para hablar con la hermana Nilda, sobre cual sería el mecanismo más seguro y eficiente para el uso de las dos computadoras donadas para los niños internados. Estuvimos reunidos alrededor de 30 minutos. Cuando me dirigía caminando por la vereda hacia el auto escuchando un audio, en la esquina antes mencionada, de atrás se me aparece un chico. Sí, un chico, de la edad de mi hijo, diciéndome “dame el celular, dame el celular o te pego un tiro, te pego un tiro”. Ahí aparece otro chico de la misma edad en una moto muy pequeña, gritándole que se apure.... Les confieso que no tuve tiempo de pensar ni de sentir nada, solo me parecía un sueño...”, continuó.

Luego, Bruno Díaz comenzó su reflexión. “Primero, creo que de todo, hasta de lo más tremendo que nos pasa en la vida, debemos sacar algo positivo, algo que nos haga crecer, mejorar. Ahora, después de un tiempo de haber vivido esa desagradable situación, siento una mezcla de alegría, tristeza, impotencia, miedo... Alegría porque podría haber perdido muchas cosas que no tienen repuesto, ni precio y no lo hice, como un órgano o la vida misma...Tristeza, porque sé que no fui el último que va a pasar por esto, y con finales fatales, tanto para las víctimas, como para los delincuentes. Impotencia, porque ves en tu cara como se llevan las cosas materiales que a la gente honesta nos cuesta mucho esfuerzo tener. Miedo a que estás situaciones se nos hagan NORMALES y nos resignemos a ello”.

Batman rodeado de acolchados y reposeras que donó al hospital de niños de La Plata.

Sin embargo, fuentes policiales consultadas por Infobae aseguraron que no se realizó una denuncia formal por el robo.

Ante el posteo en Facebook, se inició una causa por averiguación de ilícito a cargo de la UFI N°9 de la ciudad con un relevo de cámaras para encontrar el momento exacto del robo y la huida de los dos delincuentes.

