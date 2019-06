Batman ha tenido que superar durante todos estos años momentos difíciles con chiquitos con los que se había encariñado. "A veces las mamás me escriben que fulano te mira desde el cielo. Uno sabe que esas realidades están. Eso es muy duro. Al principio me costó mucho, me quebraba y logré hacer una coraza. No es que no me quiebre ahora, por supuesto que soy humano, y no lo podés evitar. Pero pienso en todo el resto. En los que te esperan, en los que viven".