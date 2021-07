Violencia de género: la historia detrás del video de la mujer que saltó de un auto con sus hijos para salvarse de su pareja

Video: la secuencia completa en Ricardo Rojas.

El jueves 29 de junio por la noche, Juan Pablo Garro, mecánico de oficio, 27 años, circulaba con su Volkswagen Gol gris en Ricardo Rojas, partido de Tigre. Viajaba junto a su pareja y dos niños. Uno era hija de su compañera, de una relación previa. El otro, el bebé de ambos. Algo no estaba bien en ese viaje. Una orden de restricción firmada previamente por el Juzgado de Familia N°2 de Tigre que le impedía a Garro acercarse a 500 metros de ellas y de su suegra. Tampoco podía aproximarse a la escuela de la menor. El mecánico había sido notificado de esta cautelar el 22 de febrero de este año. Sin embargo, allí estaban, a bordo del Gol.

Llegaron así hasta la esquina de Groussac y Dorrego Norte. Una pelea, aparentemente, explotó dentro del auto, una nueva agresión machista de Garro a su pareja. Entonces, la mujer, de 22 años, decidió abrir la puerta y saltar junto a sus chicos, tal vez en un intento de protegerlos. El auto, mientras tanto, era filmado por el Centro de Operaciones de Tigre: policías locales asistieron a la mujer y a sus hijos. Garro quedó bajo arresto. Personal de la Departamental Tigre de la Policía Bonaerense con la Subcomisaría de Ricardo Rojas descubrieron la cautelar vigente, lo que le valió una detención por desobediencia, para empezar.

Una semana después, Garro sigue detenido, con una causa a cargo de los fiscales Diego Callegari y Mariela Miozzo de la UFI Especializada en Violencia de Género de la jurisdicción. Sorprendentemente, el mecánico eligió declarar para explicar qué hacía en el auto con su pareja que había pedido que no se acerque a cinco cuadras. Lo que dijo fue más llamativo todavía.

“Yo la cautelar no la rompí. Después que pasó lo de febrero yo no me acerque a ella ni a sus familiares”, dijo el mecánico en su indagatoria a la que Infobae accedió de forma completa: “Hace un mes, más o menos, ella cambió el número de celular y me empezaron a llegar llamadas y mensajes que yo no atendía ni contestaba”.

Garro tras su detención a cargo de la Bonaerense.

Luego, continuó, su pareja “empezó a golpearme la puerta de mi casa. Iba a la tarde y no me encontraba porque yo trabajo en turno noche. Un día me despierto porque estaba golpeando la puerta era ella, estuvo una hora y media y yo no la atendí por el tema de la cautelar.” Poco después, aseguró que la joven llegó con el bebé en brazos y una mochila, hace poco menos de un mes, pidiéndole vivir con él “por un problema familiar”.

Sobre la discusión en el auto, aseguró que había comenzado luego de que regresaran de llevar a la hija de su pareja al pediatra. Incluso, afirmó que reportó que la madre de su hijo había vuelto a casa a la Comisaría de la Mujer local pero que le dijeron que no insista porque podía “quedar detenida”.

Su pareja también declaró. Declaró en la fiscalía que ella misma quiso bajarse del auto en medio de la discusión que cada vez subía más de tono, que “no esperó” a que Garro frenara, que tomó una “decisión equivocada” y que hasta Garro intentó asistirla, según consta en el expediente. Se negó a instar la acción penal en contra de Garro: sin embargo, los fiscales continuarán el expediente al ser un delito de acción pública.

Garro había sido excarcelado por la causa de febrero, los fiscales Callegari y Miozzo -que investigó el ataque de Luciano Napolitano, hijo de Pappo, a su pareja en la misma jurisdicción- pidieron que esa decisión sea revocada. Ahora, el Juzgado de Familia N°2 renovó la prohibición de acercamiento para el mecánico, que continúa detenido.

SEGUIR LEYENDO: