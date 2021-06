La Plata: el árbitro que pateó a la caniche de su ex novia se negó a declarar y quedó imputado por maltrato animal

La llegada del acusado a los Tribunales platenses (@Hechosanderecho)

Arián Huelen González, el ex árbitro de fútbol que fue filmado mientras pateaba violentamente a una perrita, mascota de su novia, se negó a declarar hoy ante el fiscal de la UFI Nº6 de La Plata Marcelo Romero y quedó imputado del delito de malos tratos y actos de crueldad a los animales, contemplado en los artículos 1 y 3, inciso 7, de la Ley 14.346.

Según confirmaron a Infobae altas fuentes con acceso a la causa, el acusado se presentó esta mañana en los Tribunales platenses y “ejerció su derecho de no prestar declaración” sin que esto lo perjudique en el proceso. En ese sentido, las fuentes indicaron a este medio que mientras siga la investigación, González permanecerá en libertad y tendrá la posibilidad de presentar pruebas para defenderse de la acusación.

“Las pruebas pueden ser testimoniales o documentales y la fiscalía está obligada a aceptarlas. Si no ofrece más prueba, no habría mucho por hacer”, indicaron investigadores, quienes aclararon que el video del hall de entrada del edificio donde se observa la feroz agresión hacia la perrita es la prueba más firme que compromete al ex árbitro. Se suma, además, la declaración de Ayelén, la ahora ex novia del imputado, quien ratificó la denuncia.

Arián González, el árbitro acusado.

Ahora, de acuerdo con las fuentes del expediente, lo único que le resta por hacer al fiscal Romero es pedir la elevación a juicio oral en contra del acusado, aunque indicaron que desde ahora hay tres opciones: que efectivamente se eleve la causa hacia un debate oral (algo que desde la UFI 6 consideran improbable), que se acepte un juicio abreviado o se pida una suspensión a juicio a prueba y se lo obligue al agresor a cumplir con alguna probation .

El delito por el que está imputado contempla penas que van desde los 15 días hasta un año de prisión en suspenso. Sólo podría quedar bajo arresto si es detenido in fraganti o si cuenta con antecedentes. En ese sentido, fuentes del caso aclararon que formalmente esta será la “primera mancha” en el prontuario de González, a quien ya lo habían denunciado por hurto pero en causas que finalmente fueron archivadas.

El momento de la agresión

Respecto a la posibilidad de que el ataque pueda ser encuadrado en una situación de violencia de género, ya que el animal pertenece a la ex novia del agresor, las fuentes judiciales señalaron a este medio que en este caso no corresponde porque la mujer que hizo la denuncia declaró que González nunca se mostró agresivo durante el tiempo que fueron pareja.

La violenta golpiza del ex árbitro contra Mía, la mascota de su ahora ex novia, ocurrió durante la mañana del domingo 30 de mayo en un edificio ubicado en la calle 7, entre 56 y 57, en el norte de la ciudad de La Plata. La salvaje agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa al hombre golpear una y otra vez a la perrita, que del miedo atina a esconderse detrás de una maceta. González, sin embargo, la persigue, luego abre la puerta y la patea violentamente hacia la calle.

Según dijo la mujer, ese día se disponían a pasear con la perra, pero ella se olvidó la cartera y volvió al departamento para buscarla. Fue en ese momento que el acusado se quedó solo con el animal y lo pateó. Después pidió las imágenes a la administración y cuando las recibió por WhatsApp, quedó en shock.

Mía sufrió la fractura en varias de sus costillas

Casi de inmediato, la novia del árbitro decidió terminar la relación con él. Habló con la prensa y se mostró “muy sorprendida” por la actitud del imputado: “Fue mi pareja, lo conocí el año pasado y la verdad es que me sorprendió esta situación porque nunca hubo violencia, nunca discutimos, nunca me levantó la voz”.

“Yo no me había dado cuenta de nada y me enteré por la administración. Se me cayó todo cuando vi las imágenes, no lo podía creer. Él dice que la perrita lo quería morder, pero no hay nada que justifique un acto así”, relató la joven y agregó que al enterarse de lo ocurrido le puso punto final al noviazgo. “Le mandé el video y le dije que directamente no aparezca más. Me pidió perdón por mensaje y no hablamos más”, contó. Desde el entorno familiar de González dejaron trascender su preocupación por la violenta reacción y analizan la posibilidad de consultar a un profesional psicológico.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y la Justicia inició una causa penal por maltrato animal. Después, la mujer declaró y ratificó la denuncia. La filmación de la agresión causó la indignación y el repudio generalizado. González, oriundo de la localidad de Tornquist, se desempeñaba como árbitro de la Liga de Chascomús y está inscripto para cursar el primer año en la Estudiante Escuela Nacional de Arbitraje. También trabajaba en un local de ropa, del que fue echado luego de que se hiciera público el video .

En cuanto al estado de salud del animal, apenas ocurrió el hecho, la dueña dijo que se encontraba bien. Sin embargo, estudios veterinarios posteriores mostraron que por las agresiones Mía sufrió la rotura de algunas de sus costillas.

Los casos de maltrato animal en la ciudad de La Plata se pueden denunciar en la línea 147, que cuenta con atención vecinal las 24 horas. Ante hechos de urgencia, también se puede comunicar al 911.

SEGUIR LEYENDO: