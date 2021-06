La Plata: un árbitro de fútbol golpeó brutalmente a un caniche y la Justicia le inició una causa penal

La brutal agresión fue registrada por las cámaras del consorcio

El aberrante episodio ocurrió durante la mañana del domingo pasado. Faltaban unos minutos para las 9, cuando Arián González atacó a patadas al caniche de su novia en el hall de un edificio en La Plata. La salvaje agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa al hombre golpear una y otra vez a la perrita, que del miedo atina a esconderse detrás de una maceta. González, sin embargo, la persigue, luego abre la puerta y la patea violentamente hacia la calle.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y la Justicia inició una causa penal por maltrato animal. El caso se tramita en la UFI Nº6 platense, a cargo del fiscal Marcelo Romero. González ya fue notificado y en breve será citado para la audiencia indagatoria. Fuentes judiciales adelantaron a Infobae que seguramente será procesado e imputado por violación a la ley Sarmiento, que protege los derechos del animal y tiene una pena máxima de un año, por lo que no es un delito con prisión efectiva.

“Más allá de lo aberrante que cometió, por la escala penal no se lo puede detener. La única salvedad en estos casos es que el acusado sea descubierto in fraganti: el personal policial pueda detenerlo cuando se está cometiendo el delito”, aclararon a este medio. En las próximas horas se fijará la fecha y hora de la indagatoria. Las actuaciones todavía están en la comisaría. “Las imágenes son elocuentes. Y el testimonio de la pareja y de los vecinos completaron el peso probatorio”, subrayaron las fuentes.

La filmación de la agresión causó la indignación y el repudio generalizado. González es oriundo de Tornquist, se desempeña como árbitro de la Liga de Chascomús y está inscripto para cursar el primer año en la Estudiante Escuela Nacional de Arbitraje. También trabajaba en un local comercial de ropa, del que fue echado luego de que se hiciera público el video.

González fue echado de su trabajo en un local comercial

Por otra parte, la joven que era novia del árbitro decidió terminar la relación con él. Ella habló con la prensa y se mostró “muy sorprendida” por la actitud del imputado: “Fue mi pareja, lo conocí el año pasado y la verdad es que me sorprendió esta situación porque nunca hubo violencia, nunca discutimos, nunca me levantó la voz”.

“Yo no me había dado cuenta de nada y me enteré por la administración. Se me cayó todo cuando vi las imágenes, no lo podía creer. Él dice que la perrita lo quería morder, pero no hay nada que justifique un acto así”, relató la joven y agregó que al enterarse de lo ocurrido le puso punto final al noviazgo. “Le mandé el video y le dije que directamente no aparezca más. Me pidió perdón por mensaje y no hablamos más”, contó. Desde el entorno familiar de González dejaron trascender su preocupación por la violenta reacción y analizan la posibilidad de consultar a un profesional psicológico.

La joven también contó que la pequeña perrita, llamada Mia, de 6 años, “está bien, no tiene nada”. La revisó una médica veterinaria y en principio no se estableció ningún tipo de lesión. Igualmente, este miércoles le iban a realizar placas. Mientras tanto se recupera junto a sus dueños.

Mía está recuperándose junto a sus dueños

Los casos de maltrato animal en la ciudad de La Plata se pueden denunciar en la línea 147, que cuenta con atención vecinal las 24 horas. Ante hechos de urgencia, también se puede comunicar al 911.

