Ordenaron la detención del ex piloto que dejó a Macarena Mendizábal en estado vegetativo: está condenado a 3 años de cárcel

Santiago Silvoso deberá entregarse antes de las 19 horas de este viernes para cumplir con su condena (Maximiliano Luna)

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 24 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó hoy la detención de Santiago Silvoso, quien en 2015 dejó en estado vegetativo a Macarena Mendizábal tras protagonizar un accidente de tránsito en Costanera Norte y fue condenado en noviembre de 2019 a 3 años de prisión.

La decisión se produjo luego de que venciera el plazo que tenía Silvoso para apelar ante la Corte Suprema tras dos fallos adversos: uno de primera instancia y otro de la Cámara de Casación Nacional.

Ayer, Silvoso presentó un escrito donde aclaraba que iba a acatar el fallo condenatorio y que sus nuevos abogados le habían informado sobre el alcance de su decisión y las consecuencias de la misma.

“Teniendo pleno conocimiento de ello y aceptando las consecuencias de mi decisión es que vengo a informar por escrito mi decisión de no apelar”, sostuvo Silvoso en el documento al que accedió Infobae. Y concluyó: “Solicito que se glose esta presentación a autos y se disponga lo que se considere pertinente”.

Silvoso deberá presentarse para su detención antes de las 19 horas de este viernes, según consta en la resolución del Tribunal. Si bien aún no está definido en qué cárcel cumplirá la condena, todo indica que sería enviado a una alcaidía de la Policía de la Ciudad.

La orden de detención fue ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 24

“Tengo una mezcla de dolor, alivio y emoción. Son sensaciones enfrentadas y no tengo más que palabras de agradecimiento con mis abogados y con los medios, porque si no, este final no hubiese sido posible”, señaló a Infobae Adriana Aruj, la mamá de Macarena. “ También le quiero agradecer a mi familia que me bancó y me sostuvo para tener la fuerza necesaria para seguir adelante cuando todo parecía que estaba perdido”, agregó.

Silvoso fue condenado en 2019 por decisión de la jueza María Cecilia Maiza, quien lo consideró culpable del delito de lesiones culposas leves (por Ramiro Sala Giménez, que manejaba el auto en el que iba Macarena) en concurso ideal con lesiones culposas gravísimas (por Macarena Mendizábal). También quedó inhabilitado para conducir por cuatro años.

Así quedó el auto de Macarena Mendizábal tras el accidente ocurrido en 2015 en Costanera Norte

Macarena cursaba cuarto año de Psicología cuando sufrió el accidente. Entrenaba patín artístico cinco horas diarias y los viernes ayudaba en a un hogar de chicos, en Florida. En ese lugar conoció a Javier, un bebé de un año y medio que no tenía familia. Macarena tenía 19 años pero igual hizo los trámites legales para que le permitieran llevarlo a pasear, al circo, al cine y para que pasara algunos fines de semana en su casa, como uno más de la familia. Y luego del accidente, su familia siguió en contacto con el nene y ahora es él quien la visita a ella todos los meses en su casa.

A pesar de todos los intentos que hizo Silvoso para evitar el juicio oral, los padres de Macarena se negaron a una reparación económica, a una probation y a un juicio abreviado. “ Nos ofreció $500 mil, cifra que no se compara con los daños que le causó a mi hija. Aunque ella no murió, es como si estuviese muerta en vida. Nunca más pudo tener una vida normal. No se despierta. Está asistida por 15 personas todos los días y cada vez se le complica más respirar. Es un padecimiento para todos, pero mucho más para ella”, contó Adriana Aruj, su mamá.

Macarena tiene 27 años, vive con su familia en Pilar, está asistida por 15 personas todos los días y cada vez se le complica más respirar

Disconforme con el fallo de primera instancia y en busca de una atenuación de su condena, Silvoso apeló ante la Cámara de Casación Nacional pero el 12 de mayo fue notificado de una nueva decisión adversa.

Por unanimidad, el tribunal de la Sala 1 integrado por los jueces Horacio Días, Gustavo Bruzzone y Patricia Llerena declaró “inadmisible” el recurso presentado por la querella y confirmó la sentencia de condena.

“Eso fue el fin de la historia, no tenía chances de que la Corte hiciera lugar a su reclamo” , afirmó el abogado de la querella, Roberto Schlagel, quien se mostró muy conforme con este fallo histórico de prisión efectiva por un accidente de tránsito.

“Fue un gran logro que la Justicia por una causa por lesiones haya llegado a un juicio oral y la sentencia se haya sostenido firme. Esto también es un mensaje esperanzador para todas aquellas familias que están pasando por lo mismo que pasé yo y muchas veces se les cierran las puertas. Gracias a Dios nosotros vencimos todos los obstáculos y lo conseguimos. Es justo que Silvoso pague lo que hizo en la cárcel”, concluyó la mamá de Macarena.

