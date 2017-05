No fue como cuando un hijo muere. Ahí está admitido el llanto, el derrumbe. Una hija en estado vegetativo es otra cosa: es la implosión, es no poder desmoronarse por no saber si ella, de alguna manera, está escuchando. "Yo al principio creía que ella no sentía nada. Pero después me convencí de que es un cuerpo que siente y que quiere comunicarse, como algo que está enfrascado y no puede salir", dice Adriana. Por eso empezaron a trabajar en una forma casera y amorosa de estimulación.