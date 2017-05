La verdad que aquella noche fue un terrible nochón, ¿no? Como cada vez que salíamos. Pero cómo me arrepiento de no haber ido con vos en el auto a la vuelta. De no haber ido todas juntas. De no haberte preguntado por qué mierda no ibas a manejar vos tu auto. De no haberte gritado un Te quiero! desde el auto al que me había subido yo. De no haberte dicho seguido qué importante sos para mi. De no haber salido un minuto antes o un minuto después del boliche y haber evitado que justo pasara el hijo de puta ese que te cagó la vida.