Crimen y Justicia

Caso Yanina Correa: la familia denuncia amenazas y pidió que se investigue como homicidio

A casi cinco meses del hallazgo de los restos de la joven en La Plata sus hermanos reclaman que la investigación avance

Guardar
Google icon
Yanina Correa, desaparecida en La Plata portada nueva
Los familiares de Yanina Correa denuncian amenazas, encubrimiento y estancamiento de la causa

A casi cinco meses de la desaparición y muerte de Yanina Correa, el caso mantiene una vigencia inusitada en la zona de Abasto, al oeste de La Plata.

El reclamo de sus familiares, quienes insisten en que se trata de un crimen y no de una muerte accidental, ha puesto bajo la lupa la labor de la fiscalía y la policía, así como la respuesta del sistema judicial. La familia de Correa denuncia lo que consideran intentos de encubrimiento y protección hacia los posibles responsables, mientras el expediente permanece estancado y sin personas imputadas.

PUBLICIDAD

Según informó el portal 0221, la historia de Yanina, una mujer de 30 años y madre de tres hijos, se instaló en la agenda pública a fines del año pasado, cuando su familia reportó su desaparición.

El hallazgo de restos humanos el 3 de enero, en un descampado cercano a su domicilio, intensificó la atención sobre el caso. Más de un mes después, el 16 de febrero, las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Correa, prolongando la angustia de sus allegados y ampliando las demandas por una investigación exhaustiva.

PUBLICIDAD

El impacto del caso no solo radica en el dolor familiar, sino en la serie de irregularidades y demoras que, según sus hermanos, han marcado la investigación. Germán y Jésica Correa y Angélica Bastida relataron que hasta la fecha “no hay ninguna persona investigada” y sostienen que existe una intención de proteger a los responsables de la muerte de Yanina. La persistencia de estas sospechas ha llevado a la familia a reclamar una y otra vez ante la fiscalía, aunque sus pedidos no han tenido respuesta directa, sino apenas contactos con secretarías administrativas.

El expediente, encabezado por el fiscal Patricio Barraza, continúa caratulado como “averiguación de causales de muerte”. Los hermanos de Correa, junto a la Asociación Miguel Bru —representados por su presidenta Rosa Bru—, exigen que se investigue como homicidio. Bru calificó como llamativa la “lentitud judicial” y el “maltrato a la familia”, enfatizando que ni siquiera han recibido el certificado de defunción, documento imprescindible para que los hijos de Yanina puedan ser formalmente puestos bajo la guarda de sus tíos.

En palabras de la familia, el caso de Yanina Correa se encuentra paralizado, sin avances sustantivos y sin ningún sospechoso formalmente investigado. Aseguran que han sufrido situaciones de hostigamiento y amenazas, algunas de ellas vinculadas a fuerzas de seguridad.

Germán denunció que una funcionaria de Seguridad le envió mensajes para disuadirlos de hacer protestas frente a la comisaría, con el objetivo de “meter miedo a nuestra familia y a quienes nos apoyan”. Otro hermano habría sido amenazado verbalmente por un efectivo policial, quien le advirtió que podían “armarle una causa” si continuaban reclamando públicamente.

La familia sostiene que desde el inicio de la búsqueda hubo irregularidades en la labor policial. Denuncian que la escena del hallazgo de los restos no fue correctamente preservada y que allí encontraron restos óseos, vísceras y pertenencias personales de Yanina, incluida ropa dañada. Desestiman la hipótesis de la fiscalía y la DDI, que apunta a una muerte accidental posiblemente vinculada al consumo de sustancias y la posterior exposición del cuerpo a animales.

Dos personas aseguran haber visto a Yanina ingresar al descampado junto a un hombre en bicicleta, quien más tarde salió solo del lugar. La familia denuncia que estos testimonios fueron desacreditados y no constan en el expediente judicial. Según relatan, la fiscalía argumentó que los testigos “pudieron haberse confundido”, descartando así la posibilidad de investigar la presencia de terceros en el lugar de los hechos.

Yanina Correa, desaparecida en La Plata
Los hermanos piden que se investigue como homicidio

Los hermanos de Yanina señalan también inconsistencias en el estado de los restos hallados. Sostienen que el nivel de descomposición no corresponde al tiempo transcurrido entre la desaparición y el hallazgo, y remarcan que faltaban partes del cuerpo como las manos. También afirman que los huesos “no presentaban signos normales de descomposición”, lo que alimenta la sospecha de una manipulación o intervención posterior.

La demora en los estudios de ADN es otro punto de conflicto. Los restos fueron encontrados el 3 de enero, pero el análisis genético se realizó semanas después en la ciudad de Junín. Una de las hijas de Yanina debió trasladarse hasta allí para completar el procedimiento. La confirmación oficial llegó recién el 16 de febrero, prolongando la incertidumbre y el dolor de la familia.

La fiscalía argumenta que faltan peritajes antropológicos, pero la familia sostiene que esa explicación es insuficiente y que el certificado debería haberse emitido meses atrás.

Los hermanos de Yanina también centran sus acusaciones en el entorno de la joven, especialmente en su última pareja, a quien señalan como una de las últimas personas que la vio con vida. Según relatan, durante varios días no se supo nada de él y, aunque luego declaró, nunca se secuestró su teléfono móvil ni volvió a ser citado en profundidad.

La familia, acompañada por la Asociación Miguel Bru, reitera su pedido para que la causa avance, se revise el accionar policial, y el expediente sea investigado como homicidio. Reclaman además que su abogado pueda acceder a todas las actuaciones y que se ponga fin a lo que consideran maniobras de encubrimiento y dilación.

Temas Relacionados

Yanina CorreamuerteNochebuenafamiliaamenazasencubrimientoLa Plata

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Angustia en Chaco por la desaparición de un joven de 21 años: despliegan un gran operativo de búsqueda

Efectivos policiales realizan patrullaje terrestre, aéreo y fluvial para dar con el paradero de Axel González, de 21 años. Se investiga la denuncia presentada por la madre del joven sobre la posible participación de efectivos policiales en el hecho

Angustia en Chaco por la desaparición de un joven de 21 años: despliegan un gran operativo de búsqueda

Cayó una banda acusada de violentas entraderas en La Plata, Gonnet y City Bell

La investigación judicial, coordinada por la UFIJ N°15, reveló una estructura delictiva integrada por diez jóvenes, acusados de cometer robos bajo la modalidad de entradera y actuar de forma organizada en distintos barrios

Cayó una banda acusada de violentas entraderas en La Plata, Gonnet y City Bell

Buscan determinar si el alumno de 14 años que llevó un arma al colegio en Córdoba apuntó a un compañero

Algunas versiones apuntan a que el menor sacó el arma dentro de la institución, aunque el ministro de Seguridad de la Provincia indicó que eso es materia de investigación

Buscan determinar si el alumno de 14 años que llevó un arma al colegio en Córdoba apuntó a un compañero

Giro en el caso de la docente calcinada en Mendoza: la Justicia investiga a su hijo mayor por posible femicidio

Las pericias descartaron el robo y apuntan a un homicidio agravado por el vínculo. El hijo mayor de la docente jubilada fue demorado y liberado, mientras avanzan los análisis de ADN y otras pruebas clave

Giro en el caso de la docente calcinada en Mendoza: la Justicia investiga a su hijo mayor por posible femicidio

Una nueva pericia reactivó la investigación por el femicidio de una joven que fue hallada desmembrada en Chaco

La fiscal ordenó cotejar una muestra de sangre de una de las herramientas secuestradas con los restos de la víctima asesinada en 2019. Todos los sospechosos están en libertad

Una nueva pericia reactivó la investigación por el femicidio de una joven que fue hallada desmembrada en Chaco

DEPORTES

Mano a mano con Fernando Belasteguín: de la razón detrás del nuevo auge del pádel al “poder” que le descubrió a su amigo Colapinto

Mano a mano con Fernando Belasteguín: de la razón detrás del nuevo auge del pádel al “poder” que le descubrió a su amigo Colapinto

“La mayor sorpresa de la historia de los Mundiales”: el día que un falso dentista eliminó a Italia con un golazo

Claudio Úbeda, durísimo contra el árbitro Valenzuela tras su controvertida labor en Boca-Cruzeiro: “No tiene dónde agarrarse”

La furia de Paredes cara a cara con el árbitro por el penal no sancionado para Boca ante Cruzeiro: “Es una vergüenza”

La lupa sobre las polémicas en Boca Juniors-Cruzeiro: la duda en el gol visitante, el grito anulado a Merentiel y un penal omitido

TELESHOW

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

El emotivo posteo de Georgina Barbarossa dedicado a Moria Casán que sella su reconciliación: “La vida es un carnaval”

Se conoció el video subido de tono que una participante de Gran Hermano grabó en una página para adultos

El explosivo descargo de la madre de Wanda Nara tras el Martín Fierro: “Todas tus colegas juntas no se acercan a tu rating”

Guido Kaczka abrió su programa con el Martín Fierro de oro: “Les quiero agradecer este sueño”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 12 heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 12 heridos

Expectativa por el posible procesamiento de Estados Unidos contra el ex dictador cubano Raúl Castro

La UE y Turquía coincidieron en la necesidad de garantizar la apertura de rutas comerciales en el marco de la guerra de Irán

La ONU ajustó a la baja su previsión de crecimiento mundial para 2026 por la crisis en Medio Oriente

El Pentágono redujo el despliegue de soldados estadounidenses en Europa tras las advertencias de Trump a la OTAN