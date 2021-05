“Ya no zafa más”: nuevo revés en la Justicia para el conductor que dejó en estado vegetativo a Macarena Mendizábal

Macarena Mendizábal tiene 27 años y hace 6 que se encuentra en estado vegetativo como consecuencia de un brutal accidente de tránsito

Macarena Mendizábal tiene 27 años: hace seis que se encuentra en estado vegetativo como consecuencia de un brutal accidente de tránsito que Santiago Silvoso protagonizó con su Honda Civic el 5 de abril de 2015 en Costanera Norte. Silvoso, ex corredor de autos, estaba alcoholizado, cruzó en rojo y venía haciendo zizgag a más de 100 km por hora.

La joven salía de bailar del boliche Mint cuando le pidió a uno de sus amigos que manejara su Volkswagen Gol y ella decidió sentarse en el asiento del acompañante. Mientras cruzaban el semáforo de Pampa y Obligado, el vehículo conducido por Silvoso impactó de lleno sobre la puerta del conductor y la dejó al borde de la muerte. Él, en cambio, sólo sufrió lesiones leves.

El test de alcoholemia realizado por efectivos de la Comisaría 51 mostró que Silvoso tenía 1.46 de alcohol en sangre, más del triple de lo permitido. Pero el acusado contó otra versión de los hechos y aseguró que solo había tomado “un vaso de Fernet esa noche”.

Foto de expediente: uno de los vehículos tras el choque.

Tras un intento de recuperación en el FLENI de Escobar, los médicos determinaron que Macarena tiene lesiones cerebrales irreversibles y hoy se encuentra internada en su casa familiar con respiración asistida.

Finalmente, Silvoso fue condenado en 2019 por el Tribunal Oral Criminal N°24, integrado María Cecilia Maiza: lo consideró culpable del delito de lesiones culposas leves (por Ramiro Sala Giménez, que manejaba el auto en el que iba Macarena) en concurso ideal con lesiones culposas gravísimas y fue condenado a tres años de prisión efectiva. También quedó inhabilitado para conducir por cuatro años pero actualmente se encuentra en libertad hasta que la condena quede firme.

A pesar de todos los intentos que hizo Silvoso para evitar el juicio oral, los padres de Macarena se negaron a una reparación económica, a una probation y a un juicio abreviado. “Nos ofreció $500 mil, cifra que no se compara con los daños que le causó a mi hija. Aunque ella no murió, es como si estuviese muerta en vida. Nunca más pudo tener una vida normal. No se despierta. Está asistida por 15 personas todos los días y cada vez se le complica más respirar. Es un padecimiento para todos, pero mucho más para ella”, contaron.

Hoy, Silvoso enfrenta un nuevo revés judicial que lo acerca más todavía a la cárcel.

Silvoso en el juicio en su contra (Maximiliano Luna)

Disconforme con el fallo de primera instancia y en busca de una atenuación de su condena, Silvoso apeló ante la Cámara de Casación Nacional pero el 12 de mayo fue notificado de una nueva decisión adversa.

Por unanimidad, el tribunal de la Sala 1 integrado por los jueces Horacio Días, Gustavo Bruzzone y Patricia Llerena declaró “inadmisible” el recurso presentado por la querella y confirmó la sentencia de condena.

“La defensa de Silvoso tiene 10 días para presentar una nueva apelación, esta vez ante la Corte Suprema. Pero mi abogado está convencido de que no van a hacer lugar a esa petición porque viene de dos fallos adversos. De esta no zafa, calculamos que en un mes ya va a estar preso cumpliendo su condena de tres años”, señaló Adriana Aruj, la madre de Macarena.

A pesar de que pasó mucho tiempo desde el accidente, la mamá de Macarena se mostró muy conforme con el accionar de la Justicia y destacó que “este nuevo fallo lleva esperanzas al resto de las familias de víctimas de accidente de tránsito”. Y concluyó: “Quiero que sepan que hay jueces que sí empatizan con las víctimas y hacen bien su trabajo”.

Fuentes de la defensa de Silvoso consultadas por Infobae asegura que recurrirán el fallo.

El texto de la Sala I remarca que Macarena, al momento del choque, no llevaba puesto el cinturón. Las pericias demostraron que los anclajes de los cinturones no tenían defectos.

Macarena hoy: vive con su familia en Pilar, está asistida por 15 personas todos los días y cada vez se le complica más respirar.

Al momento de hacer su descargo, Silvoso negó los cargos que se le imputaban y remarcó: “Siempre estuve a derecho. Lamentablemente acá fuimos dos partícipes de este accidente. Lamentablemente la persona que fue autor del hecho no está acá y tendría que estarlo. Fuimos dos las personas que colisionamos. Y la persona que hizo la maniobra equivocada fue otra”. Esta declaración se fueron en alusión a Ramiro Sala Giménez, el amigo de Macarena que conducía el Volkswagen Gol y que en el juicio se presentó en calidad de testigo porque fue sobreseído.

“Lo interesante de este fallo fue que no hay muchos casos viales donde los acusados fueran condenados a prisión efectiva. Lo que pasó con la causa de Macarena es que se rigió con la ley de tránsito que estaba vigente en 2015, que fue el año en que ocurrió el accidente, y en 2017 hubo una reforma y las leyes se endurecieron” , continúa la mamá de Macarena.

Maca con Javi

Macarena cursaba cuarto año de Psicología cuando sufrió el accidente. Entrenaba patín artístico cinco horas diarias y los viernes ayudaba en a un hogar de chicos, en Florida. En ese lugar conoció a Javier, un bebé de un año y medio que todavía usaba pañales y que no tenía familia. Macarena tenía 19 años pero igual hizo los trámites legales para que le permitieran llevarlo a pasear, al circo, al cine y para que pasara algunos fines de semana en su casa, como uno más de la familia.

Cuando Javier se enteró de lo ocurrió pidió ir a visitar a Macarena al hospital. Y al notar esa necesidad del nene, que por ese entonces tenía 3 años, Adriana y su marido decidieron seguir haciendo lo que hacía su hija y tomaron la posta del cuidado de Javier, hasta que finalmente fue revinculado con su madre biológica.

Sin embargo, su mamá, como muestra de agradecimiento de todo lo que habían hecho los Mendizábal por el pequeño, permitió que la mujer siguiera en contacto con él y hasta lo autorizó a que siga compartiendo algunos días al mes con ellos.

SEGUIR LEYENDO: