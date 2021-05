San Martín: un patrullero que cruzó en rojo e iba a contramano atropelló y mató a un joven de 21 años

Un patrullero atropelló y mató a un motociclista en San Martín

Un joven de 21 años que se trasladaba en moto por el partido bonaerense de San Martín murió este domingo a la tarde tras haber sido embestido por un patrullero que circulaba a contramano y cruzó un semáforo en rojo.

La trágica secuencia -que fue registrada por una cámara de seguridad de la zona- ocurrió este domingo cerca de las 16.30 en el cruce de la avenida Ricardo Balbín (Ruta Provincial 8) y la calle Pueyrredón, en la localidad de Villa Lynch.

En ese momento, Ignacio Nicolás Yustos, un peluquero de 21 años que volvía de su trabajo a bordo de una moto Zanella color azul, fue embestido por un patrullero que, según se puede ver en las imágenes de video, cruzó en contramano, a alta velocidad y con semáforo en rojo por la avenida.

Ignacio Nicolás Yustos tenía 21 años y era peluquero

Ignacio, que de acuerdo al relato de su familia se dirigía a la casa de su padre para ver el Superclásico entre Boca y River, salió despedido de la moto por el impacto y sufrió un grave golpe en la cabeza con pérdida de masa encefálica, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón” de San Martín, donde finalmente falleció.

La oficial de la Policía Bonaerense que manejaba el patrullero, según informó el sitio Oeste Noticias, fue aprehendida en el lugar y quedó demorada en la causa por homicidio culposo a cargo de la fiscal Ana De Leo, titular de la UFI N° 4 de Delitos Culposos del departamento judicial de San Martín, que dispuso que las peritajes del siniestro queden a cargo de Gendarmería.

Si bien en un primer momento trascendió que el móvil iba escoltando a una ambulancia por una emergencia, parte de la familia y allegados de la víctima lo desmintió, mientras otros indicaron que al momento del choque el patrullero ya se había desviado del camino por donde iba la ambulancia.

Así quedó el patrullero que embistió contra la moto del joven

“No sabemos si venía abriendo paso a una ambulancia. En el video no se ve y los testigos no escucharon que el patrullero fuera con la sirena. Lo que sí sabemos es que a mi nieto no lo tenemos más. Era un chico ejemplar, laburador”, expresó esta mañana Olga, la abuela de Ignacio, en diálogo con TN. La mujer y otros familiares permanecían este lunes por la mañana en la zona donde ocurrió el accidente en una manifestación en reclamo de Justicia por la muerte del joven.

“Queremos justicia por Nacho. No se merecía esta muerte, no se merecía quedar tirado ahí como un perro. Hay tres testigos que ya se comunicaron con nosotros”, remarcó su mamá. “No hay palabras para decir cómo era. Era peluquero, la semana pasada estuvo en mi casa cortándome el pelo. Ahora me queda un solo nieto”, señaló entre lágrimas Pedro, su abuelo. “Queremos que paguen. Mataron a un inocente”.

SEGUIR LEYENDO: