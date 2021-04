Femicidio de Analía Maldonado: la última imagen de la víctima junto a Samuel Llanos y el rastreo hasta encontrar al acusado en Luján

Varias cámaras captaron acusado del femicidio de Analía Maldonado

Este martes fue detenido Samuel Moisés Llanos, el fisicoculturista de 40 años y principal acusado del asesinato de su pareja, Analía Cecilia Maldonado, la madrugada del domingo pasado en localidad bonaerense de Los Toldos. La Policía Bonaerense lo arrestó en un hotel de la ciudad de Luján.

Llanos fue apresado en el hotel Victoria, localizado a unas pocas cuadras de la hostórica Catedral, donde pasó la noche. Según pudo saber Infobae, desde esta mañana los investigadores tenían el dato de que podría encontrarse en la zona y lo estaban buscando por allí debido a que alrededor de las 10:30 de hoy, las autoridades de tránsito locales le labraron una infracción por estacionar mal el auto Nissan Tiida blanco con el que se movilizaba y que pertenecía a Maldonado.

Llanos, tras ser detenido

Esa intervención de los agentes de tránsito fue clave para conocer su ubicación, como también lo fue el rastreo a través de distintas cámaras de seguridad que captaron parte de los movimientos de Llanos desde la noche del crimen hasta la tarde de este martes. En las imágenes más recientes se observa al acusado pasar a las 11:35 de hoy por el cruce de las avenidas General Paz y Libertador. Otra filmación lo muestra ya en Luján a las 16:53, instantes previos a su detención.

Uno de los videos que llegó a manos del fiscal a cargo de la investigación, José Alvite Galante, de la UFI N° 3 de Junín, revela además a Analía Maldonado junto a Llanos un rato antes de la desaparición. El sábado ambos fueron registrados haciendo compras en un supermercado de Los Toldos.

La última imagen de Analía Maldonado junto a su presunto femicida

El presunto femicida también fue localizado a bordo del mismo vehículo a 14 kilómetros del camino rural cercano a la localidad de San Emilio, donde esta mañana los efectivos policiales hallaron el cadáver de la víctima, calcinado y embolsado.

La búsqueda se inició a partir de un llamado al 911 del padre de la mujer, Juan Carlos Maldonado, quien alertó de que desde hacía varias horas no lograba tomar contacto con su hija ni con su yerno. Así, la fuerza montó un operativo con rastrillajes en distintos puntos de Los Toldos y de la ciudad de Junín, a solo 50 kilómetros de General Viamonte. Ya en la noche del lunes, familiares y vecinos del lugar se organizaron para realizar una manifestación para pedir por la aparición de Analía.

El acusado fue registrado esta mañana conduciendo por la avenida General Paz

Con el correr de las horas y cuando el paradero de la mujer era incierto, el temor creció al conocerse los antecedentes de Llanos, quien fue denunciado en al menos diez ocasiones desde 2009, todas causas por violencia de género y violencia familiar.

Analía, de 40 años, era dueña de una peluquería y había iniciado una relación con Llanos, propietario de un gimnasio, hacía un año. Según contaron desde el entorno de ella, la pareja convivía desde hacía algunos meses en un domicilio de Los Toldos que fue inspeccionado por la Policía Científica. Durante las pericias realizadas en el lugar se observaron manchas hemáticas, de arrastre y lavado de la escena del hecho. Vecinos afirmaron que durante la madrugada del domingo se escucharon discusiones desde esa vivienda.

La víctima, Analía Maldonado (Facebook)

María Ángeles, amiga de la víctima, contó que la pareja atravesaba un mal momento y que Analía no estaba cómoda en la relación. “Hablé con ella el sábado a la tarde, me comentó que se habían reconciliado pero yo la noté mal. Hacía dos semanas que ella venía a casa a contarme de estos altibajos de él, que ella no los sentía de antes”, aseguró la mujer.

Y agregó: “Yo a él no lo conocía, lo vi apenas dos veces. No estábamos de acuerdo con la relación esa porque se decían muchas cosas de él y yo a ella las últimas veces no la noté tranquila, estaba nerviosa. La dejé porque somos adultos y yo tampoco quería pasar sobre ella, pero todos le decíamos que tendría que haber esperado más para mudarse con él”.

El momento del traslado del detenido

Para las próximas horas se esperan los resultados de la autopsia, que se realizará en la morgue de Junín. También se aguarda la audiencia indagatoria del acusado.

