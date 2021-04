Detuvieron a Samuel Llanos, el acusado por el femicidio de Analía Maldonado

Samuel Llanos tras ser detenido esta tarde

La Policía Bonaerense detuvo durante la tarde de hoy a Samuel Moisés Llanos, el fisicoculturista de 40 años y principal acusado del asesinato de su pareja, Analía Cecilia Maldonado, cuyo cuerpo había sido encontrado esta mañana calcinado a la vera de un camino rural en la zona de Los Toldos.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, fue capturado en el hotel Victoria de la localidad bonaerense de Luján, localizado a unas pocas cuadras de la Catedral, donde pasó la noche. Los investigadores supieron de su ubicación en la zona debido a que más temprano, alrededor de las 10:30 de la mañana, la autoridades de tránsito locales le labraron una infracción por estacionar mal el auto Nissan Tiida blanco con el que se movilizaba.

Precisamente ese vehículo, que pertenecía a Maldonado, fue hallado en el estacionamiento del lugar de alojamiento y quedó secuestrado.

El auto con el que circulaba el acusado y que pertenecía a la víctima

Por medio del relevamiento de cámaras, Llanos había sido visto a bordo de ese mismo vehículo a 14 kilómetros del camino rural cercano a la localidad de San Emilio, donde esta mañana los efectivos policiales habían hallado el cadáver de la víctima, dentro de dos bolsas de consorcio.

La mujer, de 40 años, dueña de una peluquería, había sido vista por última vez junto a Llanos el sábado pasado por la noche. De acuerdo a testimonios de sus vecinos, la pareja -que convivía desde hacía algunos meses y estaban juntos desde hacía un año- había tenido una fuerte discusión hasta las 4 de la mañana de la madrugada del domingo.

La víctima, Analía Maldonado (Facebook)

La búsqueda se inició a partir de un llamado al 911 del padre de la mujer, Juan Carlos Maldonado, quien alertó de que desde hacía varias horas no lograba tomar contacto con su hija y su yerno. Así, la fuerza montó un operativo con rastrillajes en distintos puntos de Los Toldos y de la ciudad de Junín, a solo 50 kilómetros de General Viamonte.

La investigación del caso la lleva adelante la UFI N° 3 de Junín, a cargo del fiscal José Alvite Galante. La sospecha del femicidio se instaló desde un primer momento a raíz de los antecedentes de Llanos, que cuenta con una larga lista de denuncias en su contra, todas ellas por violencia de género y violencia familiar.

El primer antecedente data de diciembre de 2009 por el delito de lesiones leves y violencia familiar, con una causa a cargo de la UFI N°9 y el Juzgado de Paz de General Viamonte. La denuncia fue realizada por una mujer. Un año más tarde fue denunciado por Antonella Coliqueo, su ex pareja y madre de su hija de 9 años, también por los delitos de hurto y violencia familiar, la Ley 12569, el mismo Juzgado de Paz intervino. La misma mujer lo denunció en abril de 2012 por impedirle tener contacto con sus hija; tres meses más tarde volvió a denunciarlo por violencia familiar.

“Yo lo denuncié dos veces y pedí una restricción de acercamiento”, contó Coliqueo. “Después de que nos separamos vino a mi casa en su horario de trabajo a pegarme. Fui, lo denuncié y en la Comisaría de la Mujer me dijeron ‘sí, es un violento’ pero quedó ahí”.

La mujer contó que, durante una pelea, Llanos le dio un golpe en la cabeza con la que le provocó un corte y luego no quiso llevarla al hospital. “Era muy violento en ese tiempo. Siempre me humillaba, me trataba mal delante de la gente, no le importaba quién estuviera”, agregó en diálogo con TN.

El detenido volvió a tener otra causa en mayo de 2016; esta vez el denunciante fue un hombre de su familia. Otro familiar lo acusó también por lesiones leves y violencia en enero de 2017. Ese mismo año, a comienzos de mayo, acumuló otras dos en apenas una semana: una de las imputaciones en su contra fue de abuso sexual.

Su última causa data de 2020: dos varones de su familia fueron los encargados de señalarlo.

En todos sus expedientes intervinieron varias fiscalías de la jurisdicción de Junín: el juzgado de paz que debía proteger a las víctimas siempre fue el mismo. Por lo pronto, no se conocen denuncias de Analía Maldonado contra Llanos.

Noticia en desarrollo...